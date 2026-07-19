Messi, la épica y el sueño del bicampeonato: Argentina define el Mundial ante España

Argentina y España chocarán este domingo desde las 16 hora argentina en el MetLife de Nueva York, para dirimir al nuevo campeón mundial de fútbol, en un evento que mantendrá en vilo a millones de espectadores del mundo.

España el martes pasado derrotó a la gran favorita hasta ese momento, Francia, por 2 a 0, mostrando una amplia superioridad, y se aseguró el primer pasaje a la final, en tanto que Argentina, de forma agónica, dio cuenta de Inglaterra un día después 2 a 1, para acceder a la misma instancia.

También podrá ser la despedida de Lionel Messi, el estandarte argentino de 39 años, de la Selección con la que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y las Copas Américas 2021 y 2024, curiosamente en su madurez futbolística. Del otro lado, la irrupción de Lamine Yamal, su probable sucesor, de apenas 19 años, pero ya una estrella refulgente de España y de su club, el Barcelona.

Argentina tuvo, superada la fase de grupos, un derrotero dramático con Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra, instancias en las que, acaso superada en juego, sacó una templaza inusitada para dar vuelta el marcador en los minutos finales. Parafraseando al filósofo alemán Friedrich Nietzsche, lo que no la mató, la hizo más fuerte. El principal argumento albiceleste es la épica y no sentirse muerta ni aún estándolo.

No obstante, debe acotarse que Messi sorprendió a todos con una actuación en la que se cargó el equipo al hombro y apareció en los momentos más complicados, con la friolera de 8 goles y 4 asistencias.

España, que en los mata-mata enfrentó a Austria (3 a 0), Portugal (1 a 0), Bélgica (2 a 1) y Francia (2 a 0), no ha sufrido tanto y le marcaron apenas un gol en todo el Mundial, lo que habla muy bien de la defensa que tiene al arquero Unai Simón y a los centrales Aymeric Laporte y Pau Cubarsí como estandartes. Pero lo mejor de la Roja es el control de la pelota, y aunque es un equipo coral, destacan Dani Olmo, Rodrigo Hernández y, por supuesto, Lamine, ubicado como un extremo derecho propenso a volcarse al medio del área rival.

Un 11 con dudas para la final

Con entrenamientos accidentados por las lluvias y quejas de Scaloni por el horario estipulado para los mismos, quedaron picando algunas dudas respecto de los titulares de este domingo. Principalmente serían 3. Es que el DT no se decide entre sostener a Giuliano Simeone en la franja derecha, o que regrese Rodrigo De Paul. También, Gonzalo Montiel podría arrancar desde el inicio, en lugar del inseguro Nahuel Molina. Y la tercera tiene que ver con molestias físicas de Leandro Paredes. Si el 5 de Boca no llega, será sustituido por Giovanni Lo Celso.

Dónde podrá verse el partido

El encuentro, que está programado para las 16 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el MetLife Stadium de New Jersey, y se podrá ver a través de TV Publica, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

Probables formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

España: Unai Simón; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro; Rodrigo Hernández, Fabián Ruíz; Alex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal; Mikel Oyarzábal. DT: Luis De la Fuente.