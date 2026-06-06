Bajo profundo

Su tesis en la Academy of Performing Arts de Australia Occidental fue sobre la influencia de la rítmica de la música clásica india en el estilo del contrabajista Dave Holland. Linda May Han Oh aún no había cumplido 20 años. Dos décadas después, en la encuesta de críticos publicada en agosto del año pasado por la revista especializada Down Beat, formaba parte, junto con Holland y Ron Carter, la otra gran leyenda viva del contrabajo en el jazz, del triunvirato que encabezaba el rubro de los mejores en ese instrumento.

Nacida en Malasia y crecida en Australia, a los 24 años se instaló en Nueva York. En ese mismo año grabó con el notable saxofonista Jon Irabagon, en ese entonces integrante del grupo Mostly Other People Do the Killing, y registró Entry, el primer disco a su nombre, con Ambrose Akinmusire en trompeta. En los años siguientes se convirtió en una de las músicas más requeridas en la escena del jazz neoyorquino y fue parte estable de los grupos del trompetista Dave Douglas y el saxofonista Joe Lovano. La baterista y compositora Terri Lyne Carrington, Pat Matheny, el pianista Vijay Iyer y Twshawn Sorey, también baterista y compositor, están entre quienes contaron con su extraordinaria musicalidad y su técnica infalible para enriquecer sus proyectos. Sorey y Akinmusire son, por su parte, quienes completan el notable trío de su último disco, Strange Heavens, publicado el año pasado.

Linda May Han Oh reina hoy en un campo que hasta hace muy poco era exclusivamente masculino. Y en su profusa discografía hay algunos nombres que se repiten. Uno de ellos es el del pianista Fabián Almazán, que apareció por primera vez en Initial Here, grabado en 2011, y será parte del cuarteto con el que ella se presentará en el club Be Bop de Buenos Aires (Uriarte 1658), este lunes 8 y martes 9 de junio. Nacido en Cuba, emigrado a Miami junto a su familia y alumno de Kenny Barron en Nueva York, es uno de los músicos más originales e interesantes de la escena actual del jazz y además es el fundador y director del sello Biophilia, donde Linda Oh ha editado sus discos solistas desde 2016.Con dos presentaciones en cada una de las fechas, a las 20 y a las 22.30, el grupo se completará con el saxofonista Greg Ward –que ha tocado entre otros con Roscoe Mitchell y Hamid Drake– y el baterista Mark Whitfield Jr.

DF/MF