Una misa ricotera para despedir al Indio en Plaza de Mayo
- Frente a la negativa del Gobierno de ofrecer el Congreso nacional para despedir al Indio Solari, miles de personas se congregaron en la Plaza de Mayo a celebrar la última misa ricotera. Lágrimas, recuerdos, risas y pogo coparon durante todo el viernes y la madrugada del sábado el centro de la Ciudad. Aquí el fotoreportaje realizado en conjunto con la revista Anfibia.
CulturaUna misa ricotera para despedir al Indio en Plaza de Mayo
Pasado el shock de las primeras horas, luego de conocida la muerte de Carlos “Indio” Solari, comenzó a activarse el boca a boca, como en los primeros años de los Redondos. Así, sin una convocatoria oficial, sólo impulsados por la necesidad de compartir el dolor ante la pérdida de uno de los mayores artistas populares del país, poco a poco empezaron a llegar a la Plaza de Mayo los primeros fans. Fueron cientos, miles y la plaza quedó copada.
Si el Indio no pudo ser velado en el Congreso, como quería su familia, tuvo su despedida en en el corazón de la Ciudad. Aquí los retratos de una jornada que tuvo dolor, recuerdos, música y pogo
La despedida del Indio Solari en Plaza de Mayo
La despedida del Indio Solari en Plaza de Mayo
La despedida del Indio Solari en Plaza de Mayo
La despedida del Indio Solari en Plaza de Mayo
La despedida del Indio Solari en Plaza de Mayo
La despedida del Indio Solari en Plaza de Mayo
La despedida del Indio Solari en Plaza de Mayo
La despedida del Indio Solari en Plaza de Mayo
La despedida del Indio Solari en Plaza de Mayo
La despedida del Indio Solari en Plaza de Mayo
La despedida del Indio Solari en Plaza de Mayo
La despedida del Indio Solari en Plaza de Mayo
La despedida del Indio Solari en Plaza de Mayo
La despedida del Indio Solari en Plaza de Mayo
La despedida del Indio Solari en Plaza de Mayo
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