Una misa ricotera para despedir al Indio en Plaza de Mayo

Pasado el shock de las primeras horas, luego de conocida la muerte de Carlos “Indio” Solari, comenzó a activarse el boca a boca, como en los primeros años de los Redondos. Así, sin una convocatoria oficial, sólo impulsados por la necesidad de compartir el dolor ante la pérdida de uno de los mayores artistas populares del país, poco a poco empezaron a llegar a la Plaza de Mayo los primeros fans. Fueron cientos, miles y la plaza quedó copada.

Si el Indio no pudo ser velado en el Congreso, como quería su familia, tuvo su despedida en en el corazón de la Ciudad. Aquí los retratos de una jornada que tuvo dolor, recuerdos, música y pogo