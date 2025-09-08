eldiario.es
  • El peronismo obtuvo 46,96 puntos frente a 33,86% de La Libertad Avanza en las elecciones en provincia de Buenos Aires. Participó el 63% del padrón. Así lo mostraron los diarios.

Política

Así mostraron las tapas de los diarios la derrota de Milei y el triunfo del peronismo en Provincia

Un duro golpe del gobierno de Javier Milei frente al peronismo unido en las elecciones legislativas bonaerenses. Un Gobierno que profundiza su crisis política y con la economía en vilo. Esa es la foto que dejan los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires este domingo: con el 96% de los votos escrutados, Fuerza Patria consiguió 47,27 puntos por sobre 33,7% de La Libertad Avanza a nivel provincial. Tercero, más lejos, la opción centrista de Somos Buenos Aires, que obtuvo 5,26%, y cuarto, el Frente de Izquierda, con 4,37%.

Así lo mostraron las tapas de los diarios de este lunes 8 de septiembre de 2025:

1 / 37

CLARIN

1 / 37

CLARIN

2 / 37

LA NACION

2 / 37

LA NACION

3 / 37

DIARIO POPULAR

3 / 37

DIARIO POPULAR

4 / 37

PAGINA 12

4 / 37

PAGINA 12

5 / 37

PERFIL

5 / 37

PERFIL

6 / 37

CRONISTA

6 / 37

CRONISTA

7 / 37

HOY

7 / 37

HOY

8 / 37

LA VOZ

8 / 37

LA VOZ

9 / 37

ELDIA

9 / 37

ELDIA

10 / 37

BAE

10 / 37

BAE

11 / 37

EL ESQUIU

11 / 37

EL ESQUIU

12 / 37

LA VOZ DEL CHACO

12 / 37

LA VOZ DEL CHACO

13 / 37

TIEMPO SUR

13 / 37

TIEMPO SUR

14 / 37

LOS ANDES

14 / 37

LOS ANDES

15 / 37

NUEVA RIOJA

15 / 37

NUEVA RIOJA

16 / 37

NOTICIAS DE LA CALLE

16 / 37

NOTICIAS DE LA CALLE

17 / 37

LA GACETA

17 / 37

LA GACETA

18 / 37

LA ARENA

18 / 37

LA ARENA

19 / 37

LA CAPITAL MAR DEL PLATA

19 / 37

LA CAPITAL MAR DEL PLATA

20 / 37

LA OPINION AUSTRAL

20 / 37

LA OPINION AUSTRAL

21 / 37

HOY DIA CORDOBA

21 / 37

HOY DIA CORDOBA

22 / 37

EL TRIBUNO

22 / 37

EL TRIBUNO

23 / 37

EL LIBERAL

23 / 37

EL LIBERAL

24 / 37

EL INDEPENDIENTE

24 / 37

EL INDEPENDIENTE

25 / 37

EL TERRITORIO

25 / 37

EL TERRITORIO

26 / 37

DEMOCRACIA

26 / 37

DEMOCRACIA

27 / 37

ELDIARIO DE LA PAMPA

27 / 37

ELDIARIO DE LA PAMPA

28 / 37

FORMOSA

28 / 37

FORMOSA

29 / 37

EXTRA

29 / 37

EXTRA

30 / 37

EL CIUDADANO

30 / 37

EL CIUDADANO

31 / 37

BUENOS AIRES 12

31 / 37

BUENOS AIRES 12

32 / 37

LA CAPITAL

32 / 37

LA CAPITAL

33 / 37

EL PAIS DE URUGUAY

33 / 37

EL PAIS DE URUGUAY

34 / 37

EL SUREÑO

34 / 37

EL SUREÑO

35 / 37

EL MERCURIO DE CHILE

35 / 37

EL MERCURIO DE CHILE

36 / 37

CRONICA

36 / 37

CRONICA

37 / 37

RIO NEGRO

37 / 37

RIO NEGRO

stats