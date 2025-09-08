Así mostraron las tapas de los diarios la derrota de Milei y el triunfo del peronismo en Provincia

Un duro golpe del gobierno de Javier Milei frente al peronismo unido en las elecciones legislativas bonaerenses. Un Gobierno que profundiza su crisis política y con la economía en vilo. Esa es la foto que dejan los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires este domingo: con el 96% de los votos escrutados, Fuerza Patria consiguió 47,27 puntos por sobre 33,7% de La Libertad Avanza a nivel provincial. Tercero, más lejos, la opción centrista de Somos Buenos Aires, que obtuvo 5,26%, y cuarto, el Frente de Izquierda, con 4,37%.
Así lo mostraron las tapas de los diarios de este lunes 8 de septiembre de 2025:
CLARIN
LA NACION
DIARIO POPULAR
PAGINA 12
PERFIL
CRONISTA
HOY
LA VOZ
ELDIA
BAE
EL ESQUIU
LA VOZ DEL CHACO
TIEMPO SUR
LOS ANDES
NUEVA RIOJA
NOTICIAS DE LA CALLE
LA GACETA
LA ARENA
LA CAPITAL MAR DEL PLATA
LA OPINION AUSTRAL
HOY DIA CORDOBA
EL TRIBUNO
EL LIBERAL
EL INDEPENDIENTE
EL TERRITORIO
DEMOCRACIA
ELDIARIO DE LA PAMPA
FORMOSA
EXTRA
EL CIUDADANO
BUENOS AIRES 12
LA CAPITAL
EL PAIS DE URUGUAY
EL SUREÑO
EL MERCURIO DE CHILE
CRONICA
RIO NEGRO
