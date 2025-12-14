Comienza el conteo de votos para definir entre la candidata de izquierda Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast

Con las urnas cerradas desde las 18.00 horas, comenzó este domingo el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial en Chile, una elección marcada por la polarización política y la expectativa por un escrutinio ágil. El balotaje enfrenta a la candidata de la izquierda, Jeannette Jara, con el referente de la ultraderecha, José Antonio Kast, quien llega como favorito según los sondeos difundidos antes de la veda electoral.

El proceso de conteo sigue el mecanismo tradicional del país: los votos son extraídos de las urnas, exhibidos públicamente y leídos en voz alta por los vocales de mesa, mientras el cómputo se anota en pizarras y se carga en tiempo real en la plataforma digital del Servicio Electoral (Servel). De acuerdo a estimaciones oficiales, los resultados consolidados podrían conocerse alrededor de las 19.30 horas.

La jornada electoral definirá al sucesor del actual presidente de izquierda, Gabriel Boric, en un contexto político tenso y con alta participación ciudadana. Durante el día, Kast fue señalado como el principal candidato a imponerse, aunque desde ambos comandos llamaron a esperar el recuento oficial.

En la antesala del escrutinio, la portavoz del comando de Kast, Mara Sedini, se refirió al eventual rol de primera dama en caso de un triunfo del republicano, una figura que fue suprimida durante la actual administración. “Estoy segura de que Pía Adriasola va a cumplir un rol social potente desde donde ella quiera participar”, afirmó.

Los primeros datos oficiales que se conocerán corresponden al voto en el exterior, que reúne a poco más de 160.000 electores sobre un padrón total de casi 15,7 millones de personas habilitadas para votar. Aunque su peso es limitado en el resultado final, marcarán el inicio formal de una noche clave para el futuro político de Chile.