Leonel Chiarella fue electo como nuevo presidente de la UCR y provocó la eyección del Comité Nacional de históricos referentes

El intendente de Venado Tuerto y vicepresidente de la UCR santafesina, Leonel Chiarella, fue elegido este viernes como el presidente del Comité Nacional del partido, un cargo en el que sucederá a Martín Lousteau, y afirmó que buscará “representar de la mejor manera los valores y el trabajo” del centenario partido.

Leonel Chiarella, de 36 años, sostuvo que durante su gestión buscará “representar de la mejor manera los valores y el trabajo de la UCR. La UCR gobierna 5 provincias, más de 500 intendentes y demostramos en todas nuestras gestiones la eficiencia y que, cuando no hay corrupción, los recursos alcanzan”, añadió.

“Gobernamos y lo hacemos con mucho coraje porque llevamos adelante una lucha contra el narcotráfico”, insistió el dirigente santafesino.

Qué dijo sobre la reforma laboral

Consultado sobre la reforma laboral, Chiarella que trabajará junto a los bloques legislativos de la UCR y anticipó que “hay un sistema que no funcionó, porque hay más trabajadores en la informalidad que en la formalidad”.

“Tiene que haber una modernización laboral y trabajaremos para que estén representadas las pymes, los trabajadores y los pequeños comerciantes”, afirmó.

También sostuvo que “hay cuestiones que el Gobierno plantea con las que estamos de acuerdo, que no tienen que ver con una cuestión ideológica sino con el sentido común: no es idelógico gastar menos de lo que se recauda; que los presos no puedan cometer delitos desde la cárcel y que el Estado acompañe al sector productivo”, ejemplificó.

Cómo fue la elección del joven dirigente

La elección de Leonel Chiarella no contó con el visto bueno de todos los sectores, dado que ni el experimentado Federico Storani ni ningún dirigente de Radicalismo Auténtico integrará el nuevo Comité Nacional.

Desde ese último sector acusan a la nueva conducción de buscar integrarse al armado de Provincias Unidas, que “ya resultó un fiasco electoral en la provincia de Buenos Aires”.

De ese modo, referentes como Storani, Juan José Casella y Luis Cáceres apuntan a consolidar el Radicalismo Auténtico y se mantienen fuera del Comité Nacional.

Quién es Leonel Chiarella

Chiarella es intendente de Venado Tuerto desde 2019, cuando asumió su primer mandato con apenas 30 años. En 2023 fue reelecto con el respaldo del 83% de los votos, consolidando un liderazgo local dentro de la Unión Cívica Radical basado en la gestión fiscal, la obra pública y la seguridad.

Leonel Chiarella se convirtió este viernes en el presidente más joven en los 134 años de historia del radicalismo. Hasta ahora, el antecedente de menor edad correspondía al cordobés Gabriel Oddone, quien asumió con 41 años en 1942 tras la muerte de Marcelo T. de Alvear, mientras que Hipólito Yrigoyen había accedido a la presidencia del partido con 45 años en 1897.

El santafesino gobierna Venado Tuerto desde hace seis años con superávit fiscal y una política enfocada en la obra pública. Su gestión incluye el desarrollo de una red de jardines para la primera infancia —entre ellos, el único jardín maternal nocturno del país—, centros de salud, políticas culturales y deportivas, y una fuerte articulación público-privada con las principales empresas radicadas en la ciudad.

Al igual que el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, a quien acompaña políticamente desde sus años de estudiante en Rosario, Leonel Chiarella ubicó a la seguridad y la lucha contra el narcotráfico como ejes centrales de su gestión. En reiteradas oportunidades sostuvo que “denuncia con nombre y apellido a los responsables del narcotráfico”, problemática que considera uno de los principales desafíos políticos de la Argentina.

En ese marco, impulsó en Venado Tuerto la implementación de los denominados “Buzones de la Vida”, un sistema de denuncias anónimas vinculadas a la venta de estupefacientes y la trata de personas. Además, sus declaraciones en distintos juicios desarrollados en Rosario fueron consideradas relevantes en causas que derivaron en condenas contra organizaciones narcocriminales.

En 2025, durante un encuentro realizado en Panamá, fue seleccionado como uno de los alcaldes más innovadores de América Latina por la Red de Innovación Local, que destacó su liderazgo en innovación y el uso de tecnología aplicada a la gestión municipal.

Bajo su administración, Venado Tuerto fue certificada como Ciudad Eficiente, convirtiéndose en la primera de Santa Fe y la quinta del país en alcanzar esa distinción, en reconocimiento a políticas públicas orientadas al desarrollo productivo y la generación de empleo.

Leonel Chiarella puso fin en 2019 a más de dos décadas de gobiernos justicialistas en Venado Tuerto. Durante su primer mandato, la gestión fue reconocida por el fortalecimiento de la seguridad, la mejora de la infraestructura urbana mediante planes de pavimentación y la instalación de luminarias LED, así como por el apoyo a emprendedores, la capacitación en oficios y el impulso a la actividad cultural.

Abogado, graduado en 2014 en la Universidad Nacional de Rosario, nació el 18 de diciembre de 1988. Inició su militancia política a los 15 años en la Escuela de Educación Técnica N° 483 “El Industrial” de Venado Tuerto, donde participó en la creación del Centro de Estudiantes, que presidió en 2006. También se incorporó tempranamente a la Juventud Radical.

Radicado en Rosario para cursar la carrera de Derecho, militó en la Agrupación Estudiantil 1983, fue miembro del consejo directivo de su facultad y se desempeñó durante cuatro años como ayudante de cátedra en Derecho Constitucional I y II. En paralelo, participó en diversas organizaciones no gubernamentales.

Tras regresar a Venado Tuerto con su título de abogado, fue electo concejal en 2015, cargo que ocupó hasta 2019. Su desempeño en el Concejo Municipal se caracterizó por la cercanía con los vecinos, el énfasis en la transparencia y la lucha contra el delito. Ese recorrido político allanó el camino para su elección como intendente en 2019, convirtiéndose en el jefe comunal más joven en la historia de la ciudad y, actualmente, en el más joven de la provincia de Santa Fe.

Con información de Noticias Argentinas

