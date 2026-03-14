La trama de llamadas detrás de $LIBRA: los registros que confirman los intercambios entre los Milei, Caputo y Novelli

Los registros de llamadas incorporados a la investigación judicial por el caso del criptoactivo $LIBRA revelan una intensa comunicación entre el entorno más cercano del presidente Javier Milei y el lobista argentino Mauricio Novelli durante las horas previas al lanzamiento del token y también después de su colapso.

La información surge de documentos a los que accedió La Nación, que reconstruyó la secuencia de contactos telefónicos registrados en el celular de Novelli y que hoy forman parte del expediente judicial que investiga el caso. Los peritajes fueron realizados por especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal y se encuentran en manos del fiscal federal Eduardo Taiano.

Según esos registros, tanto el Presidente como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvieron múltiples comunicaciones con el lobista en los momentos más sensibles del episodio. En total, los intercambios superaron las veinte llamadas y mensajes entre los hermanos Milei y Novelli.

El día clave fue el 14 de febrero de 2025, cuando se puso en circulación el criptoactivo. Ese viernes, Milei y Novelli hablaron en siete oportunidades por teléfono durante poco más de 13 minutos. La primera comunicación se produjo a las 18.02, apenas 36 minutos antes del lanzamiento de $LIBRA.

La secuencia de contactos continuó durante los minutos posteriores. En ese lapso, el Presidente publicó en su cuenta de la red social X un mensaje que incluía el “contrato” del token, un código necesario para comprar el activo digital. Ese posteo impulsó rápidamente el interés en el proyecto dentro del ecosistema cripto.

Sin embargo, la situación se transformó en pocas horas. Tal como reconstruyó La Nación, mientras crecía la incertidumbre entre inversores y operadores del sector, comenzaron a registrarse retiros masivos de fondos del llamado “pool de liquidez” del proyecto. La maniobra —conocida en el ambiente como “rug pull”— superó los 100 millones de dólares antes de la medianoche argentina.

Los registros telefónicos también muestran que Novelli mantenía un contacto frecuente con otros integrantes del círculo presidencial. Entre ellos figura el asesor político Santiago Caputo, con quien acumuló al menos once llamadas durante los días que rodearon el lanzamiento del token, por un total de casi 36 minutos de conversación. También aparecen tres comunicaciones con el entonces jefe de asesores económicos, Demian Reidel.

Durante esas mismas horas, Karina Milei también mantuvo varias comunicaciones con Novelli, según la reconstrucción publicada por el diario. Esos contactos se extendieron entre la noche del viernes 14 y el domingo 16 de febrero.

El análisis de los dispositivos también permitió reconstruir el contexto en el que se produjo el lanzamiento del criptoactivo. Novelli se encontraba en Texas junto al empresario estadounidense Hayden Mark Davis y al empresario argentino Manuel Terrones Godoy, desde donde impulsaron la puesta en circulación del token. En paralelo, el lobista mantuvo largas conversaciones con Julian Peh, la empresa vinculada al desarrollo del proyecto.

Los peritajes informáticos también detectaron intentos de eliminación de información. De acuerdo con el análisis forense citado por La Nación, Novelli y Terrones Godoy habrían intentado borrar datos de sus dispositivos electrónicos antes de que fueran secuestrados por la Justicia.

El contenido de esos registros, que ahora forman parte de la investigación judicial, aporta nuevos elementos para reconstruir lo ocurrido alrededor del lanzamiento y posterior derrumbe de $LIBRA, un episodio que desató un escándalo con impacto político y financiero y que todavía continúa bajo análisis en distintos ámbitos judiciales.

Con información de La Nación

JIB