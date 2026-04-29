$LIBRA, el oro del Central, jubilados vs. camiones militares, “ñoquis” e influencers: qué respondió Adorni en su informe escrito

Manuel Adorni llegó este miércoles a la Cámara de Diputados para su primera exposición presencial ante el cuerpo, pero el informe escrito que su Jefatura de Gabinete presentó en paralelo —1.936 páginas, 2.149 preguntas— ya contenía las respuestas oficiales a algunos temas explosivos de la gestión. Desde el escándalo $LIBRA hasta el destino del oro del Banco Central, pasando por los jubilados, el Hospital Garrahan y el pago a influencers, el documento oficial es un mapa de lo que el Gobierno está dispuesto a decir —y de lo que prefiere no decir.

$LIBRA

Las preguntas sobre el criptoactivo $LIBRA ocupan el bloque temático más extenso del informe: al menos 91 consultas de distintos bloques, que van desde si el presidente Milei, Karina Milei y Santiago Caputo mantuvieron comunicaciones con Mauricio Novelli antes y después del lanzamiento del token, hasta si existió algún contrato o acuerdo con Hayden Mark Davis en materia de blockchain o activos digitales.

La respuesta de la Jefatura de Gabinete es uniforme: toda la información está “bajo la órbita exclusiva del Poder Judicial” en el marco de la causa N° 574/2025, radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 8. El informe advierte que divulgar los datos “podría comprometer la integridad de la investigación”. No confirma ni desmiente ninguna reunión en la Quinta de Olivos la noche del 14 de febrero de 2025.

Lo que sí reconoce es que el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 114/25 para impulsar una investigación administrativa a cargo de la Oficina Anticorrupción, que la OA remitió copias del expediente a la Fiscalía Federal N° 3 el 28 de abril de 2025, y que la Comisión Nacional de Valores abrió su propio expediente —el N° 36/2025— que fue archivado el 16 de abril de ese año “una vez agotada la investigación”. En síntesis: el gobierno se escuda en la Justicia para no responder, pero entrega algunas fechas procesales que hasta ahora no habían sido confirmadas oficialmente.

El oro del Central

En diciembre de 2025, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Banco Central revelar el destino de las reservas de oro enviadas al exterior en 2024. La oposición preguntó en el informe si esa orden judicial fue cumplida. La respuesta es no: el BCRA recurrió la sentencia mediante Recurso Extraordinario Federal el 13 de febrero de 2026, que fue concedido el 1° de abril para su tratamiento por la Corte Suprema de Justicia.

El gobierno sí informa que las reservas en oro pasaron de US$5.170 millones en diciembre de 2024 a US$9.238 millones al 31 de marzo de 2026, valoradas a precio de mercado. Pero declara “confidencial” —amparado en la Carta Orgánica del BCRA— todo lo relativo a los contratos con depositarios, la entidad financiera que custodia el oro y los eventuales mecanismos de protección frente a embargos. El argumento oficial para el traslado fue que el oro “era un activo improductivo”; el informe no aporta ningún detalle sobre los beneficios económicos concretos obtenidos desde entonces.

Jubilados vs. camiones militares

Una de las preguntas más directas del informe confronta dos decisiones simultáneas del Gobierno: el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria —que, según la oposición, implicó una pérdida de cerca de un millón de pesos por jubilado— y la compra de camiones militares por $15.200 millones en febrero de 2026. ¿Cómo se justifica ese gasto mientras se recorta a los jubilados?

La respuesta del Ministerio de Defensa es escueta: ambas partidas responden a “programas plurianuales” que son “independientes” entre sí, y que las inversiones en equipamiento logístico buscan “garantizar la capacidad operativa” y la “presencia soberana en todo el territorio”. El informe no desglosa qué tipo de camiones se adquirieron, a qué proveedor, ni bajo qué modalidad de contratación.

“Ñoquis” en el Garrahan

La mención de funcionarios del Poder Ejecutivo a trabajadores del Hospital Garrahan como “ñoquis” generó una pregunta explícita en el informe: ¿por qué lo dijeron y lo sostienen? La respuesta oficial no pide disculpas. Aclara que el término no apuntaba a médicos sino a quienes “provocaron 40 paros en un año”, liderados por dirigentes sindicales que “lejos de preocuparse por los pacientes, buscaban hacer política en un año electoral”.

A continuación, el informe enumera las mejoras que el gobierno atribuye a su gestión en el hospital: un aumento del 61% en el salario base de médicos y residentes, el inicio de lo que describen como “el plan de obras más grande en la historia del Hospital” con más de $30.000 millones de inversión en recursos propios, e incorporación de equipamiento de última tecnología, incluyendo un acelerador lineal, un tomosimulador y 310 camas en renovación.

Influencers

La oposición preguntó si algún área del gobierno abona dinero —de forma directa o a través de intermediarios— a influencers o militantes del partido de gobierno, y solicitó que se detallaran montos, origen de los fondos y beneficiarios. La Secretaría de Comunicación y Prensa responde que no contrata influencers “ni en forma directa ni indirecta” y que tampoco efectúa pagos a militantes partidarios por intermedio de terceros.

El informe, sin embargo, no desglosa la pauta publicitaria digital por plataforma ni por beneficiario, pese a que esa información fue expresamente solicitada. Tampoco responde con cifras la pregunta sobre fondos destinados a plataformas como YouTube, Instagram o X. La respuesta se limita a afirmar que la distribución de publicidad oficial sigue “criterios objetivos” sin detallarlos, lo que deja abierta la posibilidad de que los legisladores vuelvan a presionar por esos datos en la sesión presencial.

MC