El hombre que intentó atentar contra Trump se sacó una selfie armado antes del ataque en la cena de corresponsales

Una selfie armado antes del ataque en la cena de corresponsales. Cole Tomas Allen se fotografió a sí mismo minutos antes de intentar irrumpir en el salón del Washington Hilton en el que se congregaba la cúpula del Gobierno de EE.UU., con el presidente, Donald Trump, al frente.

“Aproximadamente a las 20.03 horas”, relata el escrito de la Fiscalía de Washington DC en el que amplía la denuncia contra Allen sobre el ataque del pasado sábado, 25 de abril, “una vez de vuelta en su habitación de hotel, el acusado utilizó su teléfono móvil para hacerse una fotografía frente al espejo. En la fotografía, el acusado vestía una camisa negra de vestir, pantalones negros y lo que parece ser una corbata roja, metida por dentro del pantalón. Una versión mejorada de la imagen muestra que el acusado también parecía llevar una pequeña bolsa de cuero de aspecto similar a la bolsa llena de munición que más tarde se le incautó, una funda de hombro, un cuchillo enfundado de aspecto similar a uno de los cuchillos que más tarde se le incautaron, y unos alicates y unos cortaalambres de aspecto similar a los que más tarde se le incautaron”.

Según el documento registrado este miércoles en el tribunal, “unos diez minutos más tarde, aproximadamente a las 20.13, el acusado volvió a visitar la página web 'Agenda presidencial – CivicTracker'. Aproximadamente dos minutos después, salió de su habitación de hotel. Hacia las 20.27, apenas unos minutos antes del ataque, el acusado utilizó su teléfono móvil para visitar la página web de una empresa de medios de comunicación y accedió al video 'VER EN DIRECTO: El presidente Trump y la primera dama de camino a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca'. T.ambién visitó otra página web para ver la cobertura mediática en directo del presidente saliendo de su vehículo para asistir a la cena. Menos de un minuto después, el acusado buscó 'cena de corresponsales de la Casa Blanca de Trump' en un motor de búsqueda web. Los correos electrónicos programados por el acusado con el archivo adjunto 'Disculpa y explicación' se enviaron unos minutos más tarde, aproximadamente a las 20.30 h. Poco después, el acusado se abalanzó sobre el control de seguridad de la planta de la terraza del Washington Hilton con una escopeta en alto”.

El Departamento de Justicia lo acusa de intento de asesinato del presidente de EE.UU., Donald Trump, lo que constituye un delito de violencia y un delito federal de terrorismo, que conlleva una pena máxima de cadena perpetua.

La Fiscalía también lo acusa de disparar un arma de fuego durante un delito de violencia, además, se lo acusa de transportar armas de fuego a través de las fronteras estatales con la intención de cometer un delito grave, lo que supone un delito relacionado con armas de fuego punible con hasta diez años de prisión.

Si se determina que existe causa probable de que el acusado infringió la ley federal, la Fiscalía argumenta que existe una presunción refutable de que ninguna condición garantizará razonablemente la seguridad de la comunidad si el acusado es puesto en libertad en espera de juicio. Y es en lo que se fundamenta para pedir una prisión preventiva sin fianza.

En el momento de su detención, según el Departamento de Justicia, Allen tenía en su poder una escopeta Mossberg de calibre 12 de acción de corredera con un cartucho disparado en el cañón y ocho cartuchos sin disparar en el tubo del cargador. Otros seis cartuchos sin disparar estaban sujetos con velcro a la escopeta en un portamuniciones desmontable, y el acusado poseía otros diez cartuchos sin disparar en una pequeña bolsa de cuero.

El acusado, además, estaba en posesión de una pistola Rock Island Armory 1911 calibre .38 cargada con diez cartuchos, según la Fiscalía. Además, tenía dos cargadores de pistola adicionales, cada uno con nueve cartuchos.

Los registros de las bases de datos de California y federales confirman que el acusado adquirió legalmente las dos armas en distintos comerciantes de armas de fuego de California, comprando la escopeta alrededor del 17 de agosto de 2025 y la pistola alrededor del 6 de octubre de 2023.

En el momento de su detención, Allen también llevaba consigo dos cuchillos, cuatro dagas, varias fundas, varias carabineras, unos alicates de punta fina, unos alicates cortacables y un teléfono móvil Samsung.