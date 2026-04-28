La Justicia resolvió que la causa por la reforma laboral seguirá en el fuero contencioso administrativo

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la causa impulsada por la CGT contra el Estado por la constitucionalidad de la reforma laboral deberá continuar en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo. La decisión implica un nuevo revés para la central sindical, que había intentado modificar la competencia del expediente.

El fallo, firmado por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, integrantes de la Sala IV, se alineó con la postura del Gobierno nacional. La resolución intervino para dirimir un conflicto de competencia entre distintos juzgados que habían emitido criterios contrapuestos sobre dónde debía tramitar la causa y estableció que debe seguir en el fuero contencioso administrativo federal, en línea con la normativa vigente y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

La definición se produce en un contexto de creciente tensión judicial. En los últimos días, la CGT avanzó con la recusación de los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, integrantes de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo, quienes habían habilitado la vigencia de la reforma laboral al suspender una medida cautelar previa. La central sindical denunció un supuesto “intercambio de favores” con el Gobierno y planteó la nulidad de esa resolución, al tiempo que cuestionó la imparcialidad de los magistrados y el procedimiento adoptado.

El conflicto judicial se originó a partir de una cautelar dictada en primera instancia que había frenado la aplicación de la ley 27.802. Posteriormente, la Sala VIII otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado, lo que permitió que la norma recuperara vigencia. En paralelo, la CGT sostiene que la reforma introduce cambios regresivos en materia laboral, mientras que el Gobierno defiende la necesidad de modernizar el sistema.

En su resolución más reciente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo cuestionó el trámite seguido por el juzgado laboral y consideró que el caso involucra aspectos que exceden el derecho del trabajo, como la validez de una ley del Congreso y la organización de la competencia judicial. La discusión de fondo, no obstante, continuará su recorrido en distintas instancias y se prevé que termine siendo resuelta por la Corte Suprema.

Con información de la agencia NA