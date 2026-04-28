Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo: ¿por qué se conmemora el 28 de abril?

El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se celebra cada 28 de abril, una iniciativa impulsada por la Organización Internacional del Trabajo para generar conciencia sobre la importancia de prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales en todo el mundo.

La fecha pone el foco en la necesidad de garantizar entornos de trabajo seguros, donde se minimicen los riesgos y se proteja la integridad física y mental de los trabajadores. Desde la industria y la construcción hasta oficinas y servicios, todos los sectores requieren medidas específicas de prevención y control.

Según organismos internacionales, millones de personas sufren cada año accidentes laborales o enfermedades vinculadas a su actividad. Muchas de estas situaciones podrían evitarse mediante políticas adecuadas, capacitación, uso de equipos de protección y cumplimiento de normativas de seguridad.

El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo también destaca el rol de empleadores, trabajadores y Estados en la construcción de una cultura preventiva. La formación, la concientización y la responsabilidad compartida son claves para reducir los riesgos laborales.

Cada 28 de abril, la jornada invita a reflexionar sobre la importancia de priorizar la seguridad y el bienestar en el ámbito laboral, promoviendo condiciones de trabajo dignas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas.

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