Ya salieron las figuritas del Mundial: cómo completar el álbum sin gastar de más

El lanzamiento del álbum oficial de Panini para el Mundial 2026 reactivó una tradición que combina entusiasmo y gasto. La nueva edición, que ya se consigue en kioscos, tiene un precio de $15.000 en su versión básica y se presenta como la más extensa de la historia: incluye 112 páginas y un total de 980 figuritas, en línea con la ampliación del torneo a 48 selecciones.

Cada sobre cuesta alrededor de $2.000 y contiene siete figuritas -con la posibilidad de una octava sorpresa-, lo que eleva considerablemente el costo de completar la colección. Las estimaciones indican que, si se recurre únicamente a la compra de paquetes, llenar el álbum puede requerir una inversión cercana o superior a los $300.000, especialmente por la repetición de stickers. En comparación con el Mundial de 2022, el salto en precios es significativo.

Estrategias para reducir el gasto

Frente a ese escenario, los coleccionistas apelan a distintas estrategias para reducir el gasto. La principal es el intercambio: ferias, plazas y grupos organizados permiten canjear figuritas repetidas sin costo adicional y avanzar de manera más eficiente. También se recomienda evitar la compra compulsiva de sobres y optar, en etapas iniciales, por cajas cerradas que suelen ofrecer una distribución más equilibrada.

A medida que el álbum se completa, la lógica cambia. Las figuritas más difíciles suelen reservarse para el final, cuando conviene adquirirlas de forma individual en lugar de seguir probando suerte con nuevos sobres. En paralelo, llevar un control de las faltantes y organizar redes de intercambio entre conocidos ayuda a optimizar recursos y evitar gastos innecesarios.

La edición 2026 suma además figuritas especiales -como estadios, trofeo y versiones metalizadas- y mantiene el esquema clásico por selección: 18 jugadores, escudo y foto grupal. Entre los nombres de la Argentina figuran Lionel Messi, Emiliano Martínez y Julián Álvarez, entre otros.

Como novedad, también existe una versión digital del álbum, que permite avanzar con sobres virtuales a través de una aplicación, aunque con menor cantidad de figuritas por paquete. En cualquier formato, la lógica se repite: completar la colección no depende solo de comprar, sino de intercambiar y organizarse.

En ese equilibrio entre gasto y estrategia, el álbum vuelve a consolidarse como un fenómeno cultural que excede lo deportivo y encuentra en el intercambio su principal herramienta para hacerlo posible.