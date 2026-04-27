Grave temporal en el Impenetrable chaqueño: muertos, más de 60 niños desaparecidos y comunidades aisladas

El Impenetrable chaqueño atraviesa una de sus peores emergencias climáticas en años. Más de cincuenta comunidades originarias quedaron completamente aisladas luego de que lluvias acumuladas durante todo el mes de abril saturaran el suelo y dejaran intransitables los caminos rurales de una región que ya de por sí padece una histórica falta de infraestructura vial. La situación es crítica: cuatro personas murieron, más de sesenta niños están desaparecidos y una centena de ancianos no puede ser trasladada a hospitales.

La ausencia de helicópteros agrava el panorama. Sin ese recurso, los parajes más remotos permanecen sin ningún tipo de asistencia: hospitales de la zona funcionan sin personal ni insumos, y familias enteras no pueden acceder a bienes de primera necesidad. Los traslados de emergencia se realizan en tractor, el único vehículo con posibilidades de atravesar los caminos anegados. Se conformaron más de 32 centros de evacuados para albergar a familias que lo perdieron todo.

Rutas inutilizadas y ríos en crecida

Un informe de la Administración Provincial del Agua (APA) relevado el sábado pasado confirma la magnitud del colapso vial. Toda la franja norte de la provincia —Juan José Castelli, Villa Río Bermejito, Misión Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza, El Sauzalito, Miraflores y Tres Isletas, entre otras localidades— registra caminos intransitables. El Parque Nacional El Impenetrable y toda su área de influencia quedaron afectados. El suelo ya estaba saturado tras semanas de lluvias intensas, con registros de hasta 340 milímetros en el área, cuando se desencadenó la nueva ola de precipitaciones.

A esto se suma la crecida generalizada de los ríos. Los cuatro puntos de medición provincial muestran ascenso simultáneo: Barranqueras, Las Palmas, Isla del Cerrito y Puerto Bermejo registran niveles en aumento. La tendencia indica que el sistema hídrico provincial aún no absorbe el agua acumulada del mes.

El Impenetrable es una de las zonas con mayor concentración de comunidades qom, wichí y moqoit del norte argentino. La precariedad de la infraestructura de caminos —la mayoría sin pavimento y con puentes insuficientes— convierte cada temporada de lluvias en una crisis humanitaria potencial. Esta vez, el volumen de precipitaciones y la falta de medios de emergencia disponibles derivaron en la peor situación en años. Las organizaciones que trabajan en la región reclaman con urgencia el envío inmediato de aeronaves y asistencia humanitaria.

“Estábamos atendiendo comunidades y parajes del Impenetrable y nos contactaron del Hospital Misión Nueva Pompeya porque no hay pediatra y una menor necesitaba asistencia. Le dimos suero, oxígeno y bronco dilatadores, pero necesitamos que la chiquita sea trasladada a Resistencia”, señaló José Borgeano, voluntario en la zona.