Efemérides
Día Mundial contra el Trabajo Infantil: ¿Por qué se conmemora el 12 de junio?
Cada 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una jornada impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para sensibilizar a la sociedad sobre una realidad que todavía afecta a millones de niños y adolescentes en distintos países. La fecha pone el foco en la necesidad de erradicar las formas de trabajo que vulneran los derechos de la infancia y obstaculizan su desarrollo.
La conmemoración fue establecida en 2002 por la OIT con el objetivo de promover políticas y acciones destinadas a eliminar el trabajo infantil y garantizar que todos los niños puedan acceder a la educación, la salud y un entorno seguro. Desde entonces, gobiernos, organismos internacionales y organizaciones sociales llevan adelante campañas de concientización y actividades educativas para visibilizar esta problemática.
Según organismos internacionales, el trabajo infantil comprende aquellas actividades que privan a los menores de su infancia, afectan su desarrollo físico o mental y limitan sus oportunidades de aprendizaje. Si bien algunas tareas domésticas o colaboraciones familiares pueden formar parte de la vida cotidiana, las formas de explotación laboral y los trabajos peligrosos representan una grave violación de los derechos de los niños y niñas.
La pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a la educación son algunos de los factores que contribuyen a la persistencia del trabajo infantil. Por ello, especialistas y organismos internacionales destacan la importancia de implementar políticas públicas que promuevan la inclusión social y garanticen el acceso a derechos fundamentales.
En Argentina y en distintos países del mundo, el 12 de junio suele estar acompañado por campañas de sensibilización, actividades escolares y acciones impulsadas por organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es generar conciencia sobre la necesidad de proteger a la infancia y construir entornos que favorezcan su desarrollo integral.
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil también recuerda que la educación es una herramienta esencial para romper los ciclos de pobreza y desigualdad. Garantizar que los niños y adolescentes puedan estudiar, jugar y crecer en condiciones adecuadas es una responsabilidad compartida entre las familias, el Estado y la sociedad en su conjunto.
Cada 12 de junio, esta efeméride invita a reflexionar sobre la importancia de proteger los derechos de la niñez y renovar el compromiso con la construcción de un futuro en el que ningún niño tenga que trabajar a costa de su bienestar, su educación y sus sueños.
NB
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