El Gobierno autorizó la extradición del turco Serkan Kurtulus y rechazó su pedido de asilo

El gobierno argentino autorizó la extradición de Serkan Kurtulus, un ciudadano turco detenido desde 2020 en el penal de máxima seguridad de Ezeiza y acusado en su país de haber liderado una organización criminal. Este martes, la Cancillería resolvió rechazar los pedidos de asilo político y avanzar con el proceso de extradición que puede demorar hasta 40 días.

Kurtulus está señalado como jefe de una organización mafiosa con antecedentes por homicidios, tráfico de armas, secuestros y extorsiones en los años 2016 y 2017. Se lo acusa de más de 20 asesinatos. En una entrevista exclusiva con elDiarioAR había dicho que si Argentina concreta su extradición, el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan lo torturará y lo matará.

“El gobierno va a matarme porque mandaban armas de guerra a grupos terroristas. Y yo fui testigo y quiero declarar”, le había dicho a este medio el pasado 14 de julio. “Presidente, por favor no me mande al infierno, salve mi vida”, le rogó a Javier Milei.

Kurtulus asegura que llegó a la Argentina luego de negarse a matar a Can Dündar, el exdirector de un importante diario opositor de Turquía por encargo del propio Erdoğan. Él y su socio, Lider Camgoz, fueron arrestados por entrar al país con documentos falsos en julio de 2020, mientras vivían en Puerto Madero.

Desde entonces, Kurtulus presentó varios pedidos para evitar la extradición, pero en noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia la rechazó. Sin embargo, contaba con un último recurso: que el presidente Javier Milei la rechazara.

Para eso, contó con el apoyo del propio Dündar, quien viajó desde Berlín –donde tuvo que exiliarse por la persecución del gobierno turco– a Buenos Aires para entrevistarlo en el penal de Ezeiza. Tras ese encuentro, el periodista salió convencido de que debía ayudar a su compatriota a conseguir refugio en la Argentina, ya que si lo extraditaban, sería brutalmente torturado y, muy probablemente, asesinado.

En los procesos de extradición, una vez que queda firme la decisión del Poder Judicial, comienza la tercera etapa denominada “decisión final”, es decir, que pasa al Ejecutivo la última palabra por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. De haberse anulado la extradición, Kurtulus tenía planeado abrir un local de comidas turcas en Buenos Aires.