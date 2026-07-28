Una prestigiosa traductora de Homero ataca 'La Odisea' de Nolan: “Me avergonzaría haber escrito algo de eso”

Emily Wilson, la clasicista cuya traducción de La Odisea de Homero en 2017 fue citada por Christopher Nolan en la promoción inicial de su exitosa adaptación del poema, criticó duramente la película, afirmando que “no tiene nada convincente que decir” y que “carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética”.

En un mordaz ensayo para la London Review of Books, Wilson escribe: “Tenía la esperanza de que la afinidad de Nolan con estos temas homéricos lo impulsara a nuevas cotas creativas y le permitiera crear personajes más creíbles. Pero La Odisea presenta su habitual combinación de grandiosidad y superficialidad… la visión de la película es demasiado confusa, sus personajes demasiado poco desarrollados, para cumplir lo que promete a medias en cuanto a grandes ideas, aunque sí es muy buena transmitiendo grandes explosiones y grandes gigantes”.

Wilson añade: "La Odisea de Nolan carece de muchos de los elementos que hacen grande al poema. No tiene nada convincente que decir sobre el tiempo, la memoria, la historia, la guerra, ni sobre la relación entre el glorioso regreso de un guerrero y las vidas de su familia, adversarios, camaradas, amigos y vecinos. Carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética. Su estructura narrativa es artificiosa. La escritura es pésima. Ninguno de los personajes tiene una motivación convincente para sus acciones o palabras. No hay escenas de sexo y toda la comida tiene un aspecto horrible”.

Emily Wilson también señaló la admiración de Nolan por el primer verso de su traducción de La Odisea: “Háblame de un hombre complejo”, pero añadió: “Me avergonzaría haber escrito cualquier parte de este guion”.

Wilson, jefa de departamento y profesora de estudios clásicos en la Universidad de Pensilvania, también arremetió contra la película en una entrevista con el Sunday Times, declarando: “No me conmovió en absoluto. Creo que en parte se debe a que, a diferencia de Homero, no está muy bien escrita”. “Los personajes carecen de la profundidad de los homéricos. Me pregunté: '¿De verdad me importa si este hombre regresa con su esposa?'. No me dieron ningún motivo para eso”.

No obstante, Wilson reconoció el impacto que la película ya está teniendo en la difusión cultural de la literatura griega antigua, así como en el cine en general. Afirmando que “el estreno de La Odisea sigue siendo un acontecimiento para celebrar”, sugiere: “Esta epopeya está atrayendo al público de vuelta a las salas de cine… las traducciones de La Odisea, incluida la mía, se están vendiendo como pan caliente… [y] quizás la película convenza a algunos administradores universitarios de no recortar sus departamentos de literatura, lengua e historia”.

“Nolan”, dice Wilson, “está haciendo todo lo posible para que el público en general vuelva a leer, y se lo agradezco”.