Máximo Kirchner dijo no comprender la pelea con Kicillof: “No estamos en veredas opuestas”

En medio de los preparativos para la cumbre peronista que organiza el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para el próximo sábado en homenaje al obispo Enrique Angelelli, Máximo Kirchner relativizó anoche la pelea con Axel Kicillof. El diputado nacional aseguró que “no estamos en veredas opuestas” con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y calificó como ajena a su comprensión la disputa que, según dijo, “adelantó” un sector de la política.

“Estoy convencido que no estamos en veredas opuestas con Kicillof. Nosotros compartimos el peronismo en la provincia de Buenos Aires; él es presidente del PJ y gobernador, después hay debates y discusiones lógicas de adentro de la política, que no interesan”, planteó Kirchner en C5N. Y agregó, en un tono que combinó extrañeza y cierta autocrítica sobre la escalada de los últimos meses: “No sabría explicarte, me gustaría saber. No hay una pelea en el conurbano, puede haber cruce de declaraciones, pero después todos los intendentes trabajan para mejorarle la calidad de vida a la gente. Pero hubo gente que adelantó una pelea que yo nunca entendí mucho. Es algo que me vengo preguntando con mucho tiempo”. Más adelante en la nota, sumó otra frase en la misma línea: “Salimos en conjunto de la defensa de los bonaerenses”.

Aunque no lo dijo de manera explícita, la referencia de Kirchner a “la gente que adelantó una pelea” remite al desdoblamiento de las elecciones legislativas bonaerenses que Kicillof anunció el 7 de abril de 2025, cuando fijó los comicios provinciales para el 7 de septiembre, por afuera de las elecciones nacionales de octubre. Esa decisión, tomada tras semanas de negociaciones fallidas con Cristina y Máximo Kirchner, fue leída en ese momento como el quiebre definitivo entre el gobernador y el cristinismo, y La Cámpora había advertido antes del anuncio que desdoblar implicaba “romper” con la unidad. Tras la derrota del peronismo en octubre, la propia Cristina Kirchner responsabilizó a Kicillof por esa estrategia, a la que calificó de “error político”.

Las declaraciones llegan apenas días después de que este diario revelara los detalles de la cumbre que impulsa Quintela para el sábado en La Rioja, en el marco del 50° aniversario del asesinato de Angelelli. El gobernador riojano viene trabajando desde hace semanas para lograr la foto que, hasta ahora, parecía imposible: Kirchner y Kicillof compartiendo el mismo escenario, después de un año de silencio entre el cristinismo y el kicillofismo. El líder de La Cámpora ya confirmó su presencia, mientras que el mandatario bonaerense le prometió a Quintela que viajará, aunque en el entorno de Kicillof todavía relativizan esa posibilidad y desconfían de cualquier gesto de acercamiento con el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner.

El clima entre ambos espacios había llegado a un punto de máxima tensión hace poco más de dos semanas, cuando el diputado provincial Facundo Tignanelli, mano derecha de Kirchner en la Legislatura bonaerense, comparó a Kicillof con el dirigente sindical Augusto Vandor, asesinado en 1969 tras proponer un peronismo sin Perón. Esa comparación fue leída puertas adentro del Movimiento Derecho al Futuro, la agrupación de Kicillof, como una amenaza directa, y profundizó la convicción de que cualquier instancia de diálogo con La Cámpora es, en rigor, una trampa para desgastar al gobernador y forzarlo a resignar su candidatura a la reelección en la provincia.