Premios Pinti: todos los ganadores de la fiesta del teatro argentino, con homenajes a Moria Casán y Guillermo Francella

El emblemático Teatro Colón se vistió de gala este lunes para la primera edición de los Premios Pinti, una nueva celebración impulsada por la Asociación Argentina de Empresarios y Empresarias Teatrales y Musicales (AADET) que busca unificar a la industria y a la audiencia en un homenaje al recordado artista Enrique Pinti.

La ceremonia estuvo bajo la conducción de Agustín “Rada” Aristarán y tuvo momentos “al estilo Oscar”, con un gran despliegue visual.

El evento reconoció a la mejor artística, técnica y producción de la cartelera comercial del período comprendido entre agosto de 2025 y julio de 2026.

Pasada la mitad de la noche, artistas llevaron adelante un compilado de distintas escenas de los espectáculos más reconocidos de la temporada, como “Annie”, “Cuando Frank conoció a Carlitos” y “Charlie y la fábrica de chocolates”.

Antes de concluir la velada, un clip dio lugar a un breve homenaje a Luis “Beto” Brandoni, en un repaso emotivo por sus mejores obras y diálogos que mantendrán vigencia a través de los años, con sus clásicos “Tres empanadas” y “Le llenaron la cocina de humo”, además de los premios recibidos por el intérprete. La sonrisa de Brandoni se fundió en una gran pantalla ante sus palabras de agradecimiento por “haber podido disfrutar del público”. Un sentido aplauso de pie perduró por algunos minutos.

Además, se distinguió de manera especial a Moria Casán, Guillermo Francella y Carlosa Rottemberg por su trayectoria en el rubro teatral.

Los ganadores

Premios a la Trayectoria

Reconoce a figuras que integran la cartelera y cuyos recorridos artísticos y profesionales constituyen aportes significativos para la fortaleza del teatro comercial.

● Trayectoria en Actuación Teatral Femenina: Moria Casán

● Trayectoria en Actuación Teatral Masculina: Guillermo Francella

● Trayectoria en Producción Teatral: Carlos Rottemberg

Mejor Unipersonal, espectáculo de humor o show de Stand Up en formato de humor (Terna otorgada por Moría Casán y José María Muscari)

- Suavecita

Mejor diseño de Iluminación, sonido y música original (Terna otorgada por Benjamín Rojas y Julieta Nahir Calvo)

- Rocky

Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje (Terna otorgada por Boy Olmi y “Bicho” Gómez)

Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray

Mejor actriz de reparto

Lucía Adúriz Bravo - Berlín Berlín

Mejor Actriz en Musical

Alejandra Radano- Company

Mejor Actor en Musical

Agustín Aristarán - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual

Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín (Terna otorgada por Luis Machín)

Mejor Actor de reparto (Terna otorgada por Julieta Zylberberg y Diego Reinhold)

Mariano Saborido- Lo que el río hace

Mejor coreografía

Vanesa García Millán - Hairspray

Mejor Dirección

Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Mejor actriz de drama o comedia dramática (Terna otorgada por Gustavo Bermudez y Mery del Cerro)

Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria

Mejor actor de drama o comedia dramática (Terna otorgada por Dalia Gutmann)

Roberto Peloni - El brote

Mejor obra de autoría nacional (Terna otorgada por Pilar Gamboa y Juan Gil Navarro)

“Lo que el río hace”, de María Marull y Paula Marull

Drama o comedia dramática del año -De mayor convocatoria- (Terna otorgada por Griselda Siciliani)

Rocky

Comedia del año -De mayor convocatoria- (Terna otorgada por Carla Peterson)

El jefe del jefe

Musical del año -De mayor convocatoria- (Terna otorgada por Mauricio Dayub)

Charly y la fábrica de chocolates

Mejor actriz protagonista de comedia (Terna otorgada por Nicolás Vázquez y Diego Peretti)

Verónica Llinás - Una navidad de mierda

Mejor actor de comedia (Terna otorgada por Lizy Tagliani y Verónica Llinás)

Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín

Mejor producción del año (Terna otorgada por Jorge Suárez y Federico D'Elia)

Preludio y RGB Entertainment - Rocky

Mejor musical (Terna otorgada por Flavio Mendoza)

Charly y la fábrica de Chocolates

Mejor drama o comedia dramática

Las hijas

Mejor comedia (Terna otorgada por Arturo Puig)

Una navidad de mierda

Espectáculo favorito del público

Annie

La ceremonia completa