Los diez grupos de medicamentos que la ANMAT habilitó para la venta libre

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) estableció que diez grupos de medicamentos que hasta ahora solo podían adquirirse con receta médica sean de venta libre.

Según la Disposición 4714/2026 publicada este martes, la misma alcanza a todas las especialidades medicinales inscriptas en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) que contengan diversos componentes, concentraciones y formas de administración.

En la misma, la ANMAT detalló que “se evaluó que las especialidades medicinales hayan sido comercializadas bajo la condición de venta bajo receta en el país, al menos durante los últimos 5 años sin haber presentado reportes de eventos adversos graves que afecten el balance riesgo-beneficio”.

Los diez grupos de medicamentos son:

Trimebutina maleato: 100 mg, en comprimidos o cápsulas de administración oral. Levocetirizina diclorhidrato: 5 mg y 5 mg/ml, en comprimidos, cápsulas o solución oral. Fexofenadina clorhidrato: 60 mg, 120 mg y 6 mg/ml, en comprimidos, cápsulas o solución oral. Dimenhidrinato: 50 mg, en comprimidos o cápsulas de administración oral. Nafazolina clorhidrato y feniramina maleato: solución oftálmica estéril con una concentración de 0,025% de nafazolina y 0,3% de feniramina. Olopatadina clorhidrato: solución oftálmica estéril en concentraciones de 0,1% y 0,2%. Carboximetilcisteína: 5%, en jarabe o solución oral. Cloruro de aluminio hexahidratado: 20%, en loción de uso tópico. Carbonato de calcio, tintura de árnica montana y nitrato de plata: asociación en polvo de administración oral o tópica, en las concentraciones detalladas por la ANMAT. Ivermectina: exclusivamente en concentración de 0,5%, en loción de uso tópico.

En el escrito se especificó que la autorización de la ivermectina no comprende comprimidos ni otras presentaciones de administración oral y la venta libre se limita a la loción tópica indicada en el mismo.

“Seguimos avanzando junto al Ministerio de Desregulación para eliminar regulaciones que no tienen una justificación sanitaria y construir un sistema más eficiente, moderno y basado en evidencia”, justificó el ministro de Salud, Mario Lugones, que publicitó en redes sociales la medida de la ANMAT.