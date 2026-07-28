Casco y mameluco de YPF: Kristalina Georgieva visitó Vaca Muerta junto a Caputo

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, cerró este martes su visita oficial a la Argentina con una recorrida por Vaca Muerta, donde conoció de primera mano el desarrollo del principal yacimiento no convencional del país y ratificó la importancia que el organismo le asigna al sector energético como uno de los motores del crecimiento económico y de la generación de divisas.

Acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo, la titular del FMI llegó por la mañana a Neuquén y desde el aeropuerto Presidente Perón fue trasladada en helicóptero hasta Loma Campana, una de las áreas emblemáticas de Vaca Muerta operada por YPF. Allí fue recibida por el presidente y CEO de la petrolera estatal, Horacio Marín, y por el gobernador neuquino, Rolando Figueroa.

La visita se desarrolló bajo un estricto operativo de seguridad y constituyó el último compromiso de Georgieva antes de partir hacia Uruguay, tras una agenda de dos días en la Argentina marcada por un fuerte respaldo al programa económico del gobierno de Javier Milei.

Durante el recorrido por Loma Campana, la funcionaria observó las operaciones de perforación y mantuvo reuniones con directivos de YPF y de otras compañías que trabajan en la formación. Según explicó Marín al finalizar el encuentro, la delegación pudo conocer el nivel de desarrollo alcanzado por la industria.

“Tuvimos una reunión muy productiva y recorrimos un equipo de perforación de última generación, donde pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos”, señaló el titular de YPF en sus redes sociales.

Marín agregó que el objetivo del encuentro fue mostrar “la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía”, un concepto que resume la apuesta del Gobierno por convertir a Vaca Muerta en una de las principales fuentes de ingreso de divisas durante los próximos años.

La recorrida por Neuquén fue la continuidad de una intensa agenda política y económica iniciada el lunes en Buenos Aires. Ese día, Georgieva participó de una conferencia de prensa junto a Caputo, mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei y su gabinete en la Casa Rosada, compartió una cena con empresarios y luego encabezó un conversatorio con estudiantes de cinco universidades en el Palacio Libertad.

En todas esas actividades, la directora gerente del FMI reiteró su respaldo al rumbo económico del Gobierno y transmitió un mensaje de confianza sobre las perspectivas del país.

“Mi convicción es que la Argentina está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos”, afirmó durante su paso por Buenos Aires. En ese mismo sentido, sostuvo que no será necesario un financiamiento adicional por parte del organismo internacional.

La elección de Vaca Muerta como destino para el cierre de su visita no fue casual. En el Gobierno consideran que el desarrollo de la formación de shale oil y shale gas será uno de los pilares para consolidar el superávit externo, incrementar las exportaciones y fortalecer la disponibilidad de dólares, un objetivo central del programa económico acordado con el Fondo.

Loma Campana, el área que visitó Georgieva, fue uno de los primeros desarrollos no convencionales impulsados por YPF junto con Chevron y hoy constituye uno de los principales polos productivos de la cuenca neuquina. Desde allí, la petrolera estatal busca profundizar el crecimiento de la producción mientras avanza, junto con otras empresas del sector, en proyectos de infraestructura destinados a ampliar la capacidad de transporte y exportación de petróleo y gas.