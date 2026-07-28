El partido de Lula pidió a la Justicia que se investigue con qué fondos viajó Milei y si afectó la soberanía de Brasil

Aunque el Gobierno buscó este martes bajarle el tono a la crisis abierta con Brasil por los insultos de Javier Milei a Lula da Silva, el partido del mandatario del vecino país avanzó en la Justicia local. El Partido dos Trabalhadores (PT) presentó una denuncia que fue derivada a la Justicia electoral para investigar el periplo del libertario el sábado a San Pablo, según confirmaron a elDiarioAR fuentes al tanto del armado electoral de Lula.

La denuncia busca conocer con qué fondos se costeó el viaje de Milei a Brasil, donde visitó a Flávio Bolsonario en medio de la campaña presidencial del vecino país. El hijo de Jair Bolsonaro busca enfrentar a Lula en las elecciones del próximo 4 de octubre.

El PT denunció “injerencia externa indebida” en la presentación realizada con sus socios del PV y PCdoB. En el documento, el oficialismo brasileño señala que la visita de Milei afectó “la preservación de la soberanía nacional, la igualdad de oportunidades entre futuros competidores, la imparcialidad administrativa y la normalidad del proceso electoral brasileño”.

En el Gobierno señalan que el viaje de Milei a San Pablo fue de carácter “oficial” y argumentan que no solo se reunió con Bolsonaro hijo, sino que también recibió una distinción por parte del gobernador del estado, Tarcísio de Freitas. En el acto público el libertario llamó de “presidiario” y “ladrón” a Lula.

La expresión generó un inmediato rechazo de la diplomacia brasileña. Itamaraity llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. Y el canciller Mauro Vieira convocó a una reunión privada al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, que recibió de primera mano el repudio del diplomático.

Este martes desde la Casa Rosada buscaron bajar el tono. El vocero Adrián Ravier reconoció que “ha habido siempre insultos de ambos lados”, pero insistió en que esos cruces responden a diferencias “ideológicas y políticas” entre ambos presidentes y no deben trasladarse al vínculo entre los dos países. “La Argentina nunca ha llevado estas diferencias al plano diplomático”, sostuvo. En esa línea, aseguró que la Casa Rosada no prevé consecuencias institucionales derivadas del episodio. “No creemos que esto vaya a impactar en la parte diplomática. No es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos”, afirmó.

Pero en los hechos Lula sí avanzó un paso más con la denuncia presentada por su partido. El documento pide que se esclarezca la naturaleza jurídica de la visita de Milei, además de cómo se costeó el avión, el hospedaje, los traslados internos, la seguridad y la logística. Además, según detalla el diario La Nación, solicita que se esclarezca si se usaron fondos públicos argentinos para una agenda de contenido partidario en Brasil, si hubo uso de estructura administrativa o patrimonial del Estado de San Pablo para potenciar un acto electoral y si existió coordinación entre funcionarios brasileños, autoridades extranjeras y el PL para organizar la agenda.

“Ellos son muy cautelosos con la medida y saben que la Justicia lo va a investigar”, señaló a elDiarioAR una fuente que conoce de primera mano la denuncia. Pese a los intentos del Gobierno por bajar la espuma, del lado brasileño intentarán que la polémica no quede solo en expresiones.

MC