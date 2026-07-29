Día de la Cultura Nacional: ¿por qué se celebra cada 29 de julio?

En 1982, un decreto presidencial instituyó que el 29 de julio se celebre el Día de la Cultura Nacional, en conmemoración de la muerte de Ricardo Rojas, ocurrida en 1957.

Ricardo Rojas nació en Tucumán el 16 de septiembre de 1882. Sus primeros estudios los realizó en Santiago del Estero, provincia en la que su padre fue dos veces gobernador. Cuando Ricardo tenía diez años, y al poco tiempo de la muerte de su padre, su familia se trasladó a la Buenos Aires, donde comenzó a estudiar abogacía, carrera que abandonaría para dedicarse a las letras. Si bien no egresó formalmente de ninguna facultad, fue profesor de Literatura castellana, creador de la primera cátedra de Literatura Argentina en la Universidad de Buenos Aires y también de un instituto de literatura argentina que aún perdura en la Facultad de Filosofía. Fue, también, Rector de la UBA en el período 1926-1930.

Apasionado por la poesía, el teatro y la literatura, entre 1917 y 1922 escribió su monumental obra “Historia de la Literatura Argentina”, cuatro mil páginas concentradas en nueve tomos, publicados recién en 1949. Allí afirmó que “la argentinidad está constituida por un territorio, por un pueblo, por un estado, por un idioma, por un ideal que tiende cada día a definirse mejor. Ahora mismo, con estas breves páginas, estamos tratando de definirlo”.

“Ricardo Rojas representa muy singularmente, en su polifacética y honda personalidad intelectual, diversas manifestaciones culturales y encarna una preocupación argentina de preservar y difundir las características de la cultura nacional”, señalaba el decreto presidencial que en 1982 instituyó que el 29 de julio se celebre el Día de la Cultura Nacional.

La casa en que Ricardo Rojas y Julieta Quinteros vivieron durante 29 años -ubicada en Charcas 2837, CABA- se convirtió en museo en 1958. Luego del fallecimiento de Rojas, su esposa transfirió esa propiedad al Estado cumpliendo con el deseo de su marido de convertirla en un museo y biblioteca. Rojas invirtió todos sus ahorros y el dinero de múltiples premios que recibió en la construcción de su casa, que realizó junto al arquitecto y urbanista Ángel Guido, siguiendo su teoría “euríndica”, una propuesta estética que reivindica la fusión entre los valores culturales europeos con los de los indígenas americanos prehispánicos.

El Museo Casa de Ricardo Rojas

La casa de Rojas y su esposa Julieta Quinteros – que se convirtió en Museo en 1958- es un manifiesto estético de las ideas fundamentales del escritor y la materialización del concepto Eurindia, neologismo inventado por él, que propone la existencia de influencias indígenas y europeas sobre la identidad argentina y el ser nacional. Eurindia representaba, así, la fusión armónica de las razas y las culturas europeas y americanas. El arquitecto Ángel Guido fue el encargado de plasmar ese concepto en la casa: construyó estructuras de estilo europeo y sobre ellas aplicó motivos hispano-incaicos.

La casa y los jardines

Al ingresar al jardín principal hay un frontispicio, réplica del Convento de los Dominicos en Arequipa, Perú. Alrededor del patio se descubren elementos desde la región de Cuzco combinados con estilos coloniales y otros que derivan de las culturas musulmanas, romanas y mediterráneas.

En el centro del jardín, custodiada por rosales, una fuente cuadrilobular, principal elemento de tradición española que representa la armonía entre lo espiritual y lo terrenal. Alrededor, una galería interna con arcadas en las que conviven techos góticos, capiteles corintios y columnas con elementos de la simbología incaica: el sol inti; la mazorca, base de la alimentación del imperio incaico; la cantuta, flor nacional de Bolivia y Perú; y el rostro de un indígena americano. Son símbolos que se identifican con la concepción de Rojas de una Argentina inserta en el resto de las naciones americanas nacidas del mestizaje cultural. La casa tiene, además, un jardín de invierno inspirado en un estilo andaluz que propone un juego lumínico con enormes ventanales de colores y un Jardín de Naranjos en su parte posterior.

La colección

El Museo posee una biblioteca y hemeroteca con libros y publicaciones que pertenecieron a la colección privada del escritor, muchos de ellos autografiados por sus autores y ediciones famosas por sus ilustraciones o por sus encuadernaciones. Entre los libros dedicados se destacan los autografiados por Miguel de Unamuno, Rubén Darío, José María Arguedas. Jorge Luis Borges, Armando Discépolo, Samuel Eichelbaum, Baldomero Fernández Moreno, Ricardo Güiraldes, Leopoldo Marechal, Manuel Mujica Láinez, Horacio Quiroga, Alfonsina Storni y María Elena Walsh. El fondo bibliotecológico contiene cerca de 25.000 volúmenes y refleja los gustos y las corrientes estéticas que estudió Rojas para manifestarlas luego en su propia producción. La colección es rica en literatura argentina, hispanoamericana y española.

El archivo documental cuenta con manuscritos originales y pruebas de imprenta de las obras de Rojas; su correspondencia con escritores y personalidades contemporáneos y documentos visuales, sonoros y textuales referidos a los distintos ámbitos de actuación del escritor.

El museo también posee una interesante colección de obras de la escuela de pintura Cuzqueña -surgida en Cuzco durante los siglos XVII y XVIII-; obras de Cesáreo Bernaldo de Quirós, Alfredo Gramajo Gutierrez, Antonio Berni y Benito Quinquela Martín; esculturas de Luis Perlotti y caricaturas de Ricardo Rojas realizadas por reconocidos ilustradores. Además, se destacan piezas y réplicas arqueológicas de culturas autóctonas americanas.

El mobiliario original que se exhibe en la casa se caracteriza por su eclecticismo: hay muebles de estilo colonial, español y francés. Se incluyen, además, muebles diseñados por el arquitecto Ángel Guido a pedido del escritor.

El Museo también atesora objetos personales de Ricardo Rojas y de su entorno familiar, como así también una colección numismática (monedas y papel moneda) y objetos conmemorativos: medallas, plaquetas y placas de reconocimiento a Rojas como escritor y como rector de la Universidad de Buenos Aires.

Visitas

El museo ofrece visitas a la colección permanente y a las exposiciones temporarias. Debido a los protocolos vigentes se han suspendido las visitas guiadas. Para acompañar el recorrido se dispone de una guia digital desacargable. El museo también propone cursos especializados sobre lectura y literatura, conciertos de música argentina e iberoamericana, así como programación de talleres participativos para público infantil. También realiza mesas debates y coorganiza seminarios y congresos.

Áreas

Biblioteca

La Biblioteca facilita información para el desarrollo de las actividades que se realizan en la institución. Brinda información a la comunidad y asiste a investigadores interesados en la obra y el pensamiento de Ricardo Rojas. El área gestiona la colección bibliográfica; planifica los servicios a los usuarios y establece canales de comunicación con ellos. También fomenta y colabora en el desarrollo de estrategias de conservación del patrimonio bibliográfico.

Correo electrónico: biblioteca@casadericardorojas.gob.ar

Archivo documental e investigación

El área de Archivo documental e investigación organiza y pone en valor el patrimonio documental del Museo. Realiza tareas de identificación, clasificación, digitalización, investigación, conservación y registro del inventario con el fin de poner el patrimonio documental al alcance de profesionales e investigadores. Tiene como objetivo ser fuente de información y estudio para las áreas del Museo; aportar elementos de significación para el conocimiento y la interpretación de los acontecimientos culturales, históricos, políticos y sociales del país a partir del siglo XIX.

Correo electrónico: archivodocumental@casadericardorojas.gob.ar

Gestión de colecciones

El área de Gestión de colecciones se ocupa del registro y documentación de colecciones y de la conservación de las mismas. Tiene como función fijar los parámetros, su extensión, campo y limitaciones, normalizar los vocabularios, el control y la gestión documental del ingreso, de los movimientos internos y externos y de los préstamos de los bienes culturales que se efectúan a otras instituciones.

Conservación

El área de Conservación lleva adelante acciones orientadas a salvaguardar el patrimonio cultural tangible, respetando su significado social y asegurando su accesibilidad a generaciones presentes y futuras. La conservación comprende estrategias y prácticas de conservación preventiva y curativa y de restauración.

Correo electrónico: conservacion@casadericardorojas.gob.ar

Museología y Comunidades

El área de Museología y Comunidades investiga, difunde, desarrolla guiones museológicos y se dedica a la interpretación de las colecciones del Museo. Coordina los programas públicos del museo, realiza estudios de público y co-diseña los contenidos de actividades con distintas comunidades, instituciones y organizaciones sociales.