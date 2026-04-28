Entre los votantes de Milei, la corrupción ya preocupa más que el salario y la inflación

Para los trabajadores que viven de un ingreso mensual, el ajuste necesita una explicación política más una cuenta de almacén como parecen las que a veces postea el ministro Luis Caputo en Twitter (X). La encuesta de Zentrix marca un dato que altera el modo de leer el humor social del oficialismo: entre los votantes de Milei, la corrupción aparece como el principal desafío del país, con 27,9%, por encima del endeudamiento, el desempleo, el salario y la inflación. El dato no surge de una oposición que ya mira al Gobierno con rechazo, sino de su propia base electoral, definida por la consultora según el voto en las legislativas de 2025.

El orden de prioridades entre oficialistas es preciso. Corrupción reúne 27,9%; endeudamiento, 14,9%; desempleo, 14,3%; salario, 12,9%; inflación, 12,8%; inseguridad, 7,1%; pobreza, 3,7%; salud, 3,3%; y educación, 3%. Entre opositores, en cambio, lidera desempleo con 26,5%, seguido por corrupción con 16,8%, endeudamiento con 14,4%, salario con 12,8%, inflación con 12,3% y pobreza con 10,7%. La diferencia muestra dos formas de procesar el mismo deterioro: el oficialismo empieza a mirar la ética pública; la oposición mira primero el empleo, los ingresos y la fragilidad material del hogar.

De todas maneras, el factor determinante sigue siendo el bolsillo. El informe registra que el 86,6% de los consultados dice que su salario no le gana a la inflación. Entre votantes oficialistas, esa percepción alcanza al 70,1%; entre opositores, al 98,1%. Zentrix también señala que el votante oficialista expresa malestar económico y que casi la mitad llega solo hasta el día 20 con sus ingresos, aunque conserva una lectura más tolerante del presente. No hay una base oficialista cómoda frente al ajuste: hay una base que todavía soporta parte del costo, pero que empieza a ubicar la corrupción como límite político del sacrificio.

Ese límite aparece en otras respuestas del mismo relevamiento. El 57,3% considera que existe corrupción generalizada en el gobierno de Javier Milei y el 60,2% interpreta las denuncias como reflejo de un problema general de la gestión. Además, dos tercios de los consultados afirman que el pacto anticasta se rompió y que el Gobierno terminó siendo parte de aquello que prometió combatir. El 66,6% también cree que la administración nacional no está comprometida con prevenir hechos de corrupción.

La encuesta no mide expedientes judiciales. Mide percepción social. Esa percepción se forma en una secuencia de causas, denuncias e investigaciones periodísticas que golpean al núcleo del discurso oficial. Cuando un trabajador recorta gastos, posterga consumos o se endeuda para llegar al mes, la sospecha de privilegios, retornos o enriquecimiento en el poder pesa más que una discusión abstracta sobre instituciones.

Una secuencia de causas y denuncias golpea el relato anticasta

La causa $LIBRA ocupa un lugar central en ese desgaste. La Justicia investiga la presunta estafa vinculada a la criptomoneda promocionada por Milei, cuyo valor se disparó tras el respaldo presidencial y luego se desplomó con pérdidas para miles de inversores. Peritajes incorporados al expediente hallaron en el teléfono de Mauricio Novelli un presunto acuerdo por US$ 5 millones a cambio del apoyo del Presidente al proyecto, con pagos escalonados ligados a la promoción pública y a la firma de un contrato.

La causa ANDIS agrega otro capítulo de mayor impacto social por el área involucrada: medicamentos y discapacidad. El Ministerio Público Fiscal informó que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, fue procesado como presunto líder de una asociación ilícita dentro del organismo que cobraba coimas. El expediente incluye otros 18 procesamientos y un embargo de 202 mil millones de pesos sobre Spagnuolo. Según Chequeado, la causa se originó a partir de audios que mencionaban un sistema de retornos del 8% en la compra de medicamentos.

Manuel Adorni concentra otro frente de desgaste. elDiarioAR publicó que el actual jefe de Gabinete registró un incremento patrimonial superior al 500% entre sus declaraciones juradas, con incorporación de dólares en efectivo atribuidos a préstamos familiares, entre ellos una jubilada de 95 años. La Justicia también investiga los vuelos privados a Punta del Este y pidió informes sobre contratos vinculados a la productora de un amigo de Adorni con la TV Pública. En la encuesta de Zentrix, Adorni aparece con 73,9% de imagen negativa y 17,5% de positiva.

La trama que une a José Luis Espert con Federico “Fred” Machado suma otra capa sensible para un gobierno que construyó poder sobre la denuncia contra “la casta”. Según revelaciones publicadas por elDiarioAR y recogidas en el debate parlamentario, Espert figura como receptor de US$200.000 en un registro ligado a Machado, empresario acusado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude. La documentación también menciona aportes logísticos, vuelos y vehículos para actividades de campaña.

El episodio de las valijas mostró otra zona opaca del poder. Chequeado reconstruyó que el 26 de febrero de 2025 llegó a Aeroparque un vuelo privado desde Miami con Laura Belén Arrieta y dos tripulantes, todos empleados de OCP Tech, empresa de Leonardo Scatturice. Dos fiscales dictaminaron irregularidades en torno al vuelo, el equipaje y la tripulación, y señalaron que se habilitó un carril especial que evitó que las valijas pasaran por el escáner.

A esa acumulación se suman denuncias por retornos salariales en organismos con presencia territorial. Página/12 informó que acusaciones internas de La Libertad Avanza señalaron pedidos de dinero sobre sueldos de funcionarios de PAMI y ANSES. Conclusión publicó denuncias de empleados de delegaciones de PAMI y ANSES en Misiones, Santa Cruz y La Pampa por supuestos “aportes partidarios”, y mencionó una carta en Oberá donde se acusó a la conducción local de pedir el 10% de los sueldos de empleados públicos afiliados.

Ninguno de estos expedientes reemplaza una sentencia. La Justicia deberá definir responsabilidades penales, procesamientos firmes, sobreseimientos o condenas. Pero las encuestas que toman la opinión de los votantes, en este caso la de Zentrix, no preguntan por condenas: preguntan por el principal desafío del país y por la confianza en la voluntad del Gobierno de prevenir hechos de corrupción. El dato político es que el propio votante oficialista pone a la corrupción arriba del salario y la inflación, aun cuando siete de cada diez de esos votantes dicen que su salario no le gana a los precios.

El cruce con el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella refuerza el dato de Zentrix: la economía sigue pesando, pero la corrupción empieza a ordenar el malestar político incluso dentro del oficialismo. El ICC cayó 5,7% en abril, después de bajar 5,3% en marzo y 4,7% en febrero. Desde el pico registrado en enero de 2025, durante el actual gobierno, acumula una caída de 16,33%.

Esa secuencia importa porque Milei llegó a la Presidencia con la promesa de ordenar la economía. El consumo, la confianza y los ingresos siguen bajo presión, pero la encuesta de Zentrix muestra que entre sus propios votantes la corrupción ya aparece por encima del salario, la inflación y el desempleo.

La lectura positiva de la motosierra que la sociedad hizo en 2023, harta de la “política tradicional” y dándole crédito a un economista despeinado, que en programas de chimentos hablaba sobre la Escuela Austríaca, y su promesa de arrasar con la casta, se vuelve negativa cuando el sacrificio económico convive con causas judiciales, denuncias y sospechas sobre el uso del poder.

El golpe al relato anticasta pesa porque el ajuste ya tiene efectos en la vida diaria. Más de ocho de cada diez hogares resignaron algún gasto para sostenerse, según el informe. Zentrix lee esa base material como el suelo compartido entre oficialistas y opositores: unos procesan el costo desde una preocupación moral o institucional; otros, desde el deterioro directo del trabajo, los ingresos y las condiciones de reproducción cotidiana del hogar.

La pérdida de credibilidad también alcanza a la figura presidencial. En abril, Milei registra 35,2% de imagen positiva y 59,3% de negativa. La lectura del informe atribuye el desgaste a una doble presión: la microeconomía de los hogares, con salarios que no alcanzan y pérdida de poder adquisitivo, y las denuncias que afectan la pretensión de superioridad ética del mileísmo frente a “la casta”.

El Monitor de Opinión Pública de Zentrix se realizó sobre 1.559 casos, con cobertura nacional, mediante una encuesta online autoadministrada entre el 11 y el 18 de abril. La consultora aclara que la muestra es no probabilística, con diseño cuotado por sexo, edad y región, calibrado según el padrón electoral nacional, y que los resultados deben leerse en el plano nacional.

Cuando el salario pierde y el Gobierno queda rodeado por causas de corrupción, el apoyo se vuelve desconfianza y desgaste (a veces hasta odio). Ya lo sabemos. Hay líderes políticos que integraron gobiernos anteriores que hoy por hoy no podrían caminar tranquilos por las calles de la Argentina. Y no precisamente porque los vayan a parar para pedirles una selfie y felicitarlos por su gestión.

JJD