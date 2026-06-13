Jorge Luis Borges

En este episodio Rodrigo Muryan conversa con Magdalena Cámpora sobre la extraña capacidad de Borges de seguir creando obra después de muerto; sobre las pasiones, la amistad y el cuerpo en una literatura injustamente definida como cerebral; sobre sus experiencias en torno al individualismo y la comunidad; sobre las múltiples ficciones que lo tienen como protagonista y sobre el descubrimiento reciente de materiales (cuadernos, manuscritos, libros anotados, conferencias) que amplifican la obra y generan ideas nuevas.

Entrevistada: Magdalena Cámpora

Conducción: Rodrigo Muryan

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell