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Jorge Luis Borges

  • En 2026, a cuarenta años de su muerte, Jorge Luis Borges se ha vuelto, inesperadamente, una mercancía cultural y un significante donde se proyectan todo tipo de fantasmas: afectivos, políticos, históricos, culturales.

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Jorge Luis Borges
Jorge Luis Borges

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En este episodio Rodrigo Muryan conversa con Magdalena Cámpora sobre la extraña capacidad de Borges de seguir creando obra después de muerto; sobre las pasiones, la amistad y el cuerpo en una literatura injustamente definida como cerebral; sobre sus experiencias en torno al individualismo y la comunidad; sobre las múltiples ficciones que lo tienen como protagonista y sobre el descubrimiento reciente de materiales (cuadernos, manuscritos, libros anotados, conferencias) que amplifican la obra y generan ideas nuevas.

Entrevistada: Magdalena Cámpora

Conducción: Rodrigo Muryan

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

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