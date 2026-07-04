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Historiar
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Funerales públicos

  • El multitudinario funeral del Indio Solari, ocurrido el fin de semana del 6 y 7 de junio pasados, ha sido descrito de muchas maneras: sorpresa, misterio, revelación a la vez cultural, política y religiosa de un sustrato profundo. Algo extraordinario, sin duda. Y a la vez no.

  • — Episodios anteriores

Emoción, respeto, homenajes y un eterno "gracias": la despedida al Indio Solari, en fotos
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Porque no faltan ejemplos en la historia argentina de movilizaciones masivas y espontáneas en torno a la muerte de un ídolo popular. En este episodio, conversamos con Ema Cibotti y Sandra Gayol sobre funerales públicos del pasado, desde los rituales republicanos del siglo XIX hasta las manifestaciones mucho menos controladas en torno a ídolos de la cultura y la política. Mitre, Yrigoyen, Gardel, Eva Perón: cada caso activó elementos nuevos. Algunos fueron temporales, otros perdurables. Todos ayudan a pensar el fenómeno en el presente.

Entrevistadas: Sandra Gayol y Ema Cibotti.

Conducción: Lila Caimari

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

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