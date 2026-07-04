Porque no faltan ejemplos en la historia argentina de movilizaciones masivas y espontáneas en torno a la muerte de un ídolo popular. En este episodio, conversamos con Ema Cibotti y Sandra Gayol sobre funerales públicos del pasado, desde los rituales republicanos del siglo XIX hasta las manifestaciones mucho menos controladas en torno a ídolos de la cultura y la política. Mitre, Yrigoyen, Gardel, Eva Perón: cada caso activó elementos nuevos. Algunos fueron temporales, otros perdurables. Todos ayudan a pensar el fenómeno en el presente.

Entrevistadas: Sandra Gayol y Ema Cibotti.

Conducción: Lila Caimari

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.