Rosas, el líder polarizador

Gobernador de la provincia de Buenos Aires y figura dominante de la Confederación Argentina por casi dos décadas, el Restaurador de las Leyes fue el personaje más importante de la vida pública en la primera mitad del siglo XIX, cuando la república y la nación comenzaron a tomar forma. En este episodio, Roy Hora conversa con Marcela Ternavasio sobre Rosas como líder popular, sobre sus ideas y su estilo político, sobre su manera de ejercer el poder y su legado para la cultura política argentina.

Entrevistada: Marcela Ternavasio

Conducción: Roy Hora

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.