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Historiar
Podcast

Poblaciones indígenas y políticas de la lengua en la América española

  • En este episodio, hablamos del lugar que ocuparon las poblaciones indígenas en la historia de América Latina, en particular bajo el imperio español entre los siglos XVI y XVIII.

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Tras una breve presentación de la organización política y social de este imperio, nos interrogaremos sobre la organización de las poblaciones indígenas, su estatus legal y político, sus márgenes de maniobra en los tribunales, la mediación lingüística en el ámbito de la justicia, y las consecuencias de esta historia para la trayectoria posterior de América Latina.  

Entrevistada: Caroline Cunill (EHESS)

Conducción: Pablo Blitstein (EHESS)

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial. 

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