Más allá de la grieta: nos une más de lo que creemos

Muchas veces la sociedad argentina parece polarizada. Las discusiones sociales a través de los medios de comunicación o las redes sociales nos devuelven una imagen de comunidad dividida, separada, como suele decirse, agrietada.

Las agendas de género y derechos sexuales y reproductivos son un tema recurrente de esa maquinaria que no parece tener matices ni visiones atenuadas: la violencia contra las mujeres, la educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos o al aborto seguro son temas que aparecen en estas conversaciones desde los extremos y, muy a menudo, cargados de desinformación. En los últimos tiempos, también han sido foco de embates en el discurso oficial.

Desde el CEDES, en articulación con ELA y la colaboración de Luis Costa y Asociados nos propusimos indagar qué piensa la sociedad sobre estas agendas. Desarrollamos el estudio Puntos de Vista sobre Género y Derechos Sexuales y Reproductivos en Argentina para relevar las opiniones de la sociedad argentina sobre temas como las desigualdades entre mujeres y varones, y los acuerdos con causas sociales y con los temas de la agenda de género y derechos sexuales y reproductivos, entre otros.

El estudio aplicó una encuesta en línea a 2000 personas a nivel nacional. Se encuestó a personas mayores de 16 años, representativas de la diversidad de contextos sociales y territoriales de la Argentina.

El principal hallazgo del estudio es que nos muestra una sociedad con amplios y consistentes acuerdos en los temas de estas agendas, una sociedad mucho menos polarizada de lo que suele aparecer en la conversación pública.

Cinco consensos que emergen del estudio

1. Las desigualdades entre varones y mujeres existen

Seis de cada diez personas consideran que estas desigualdades son grandes o muy grandes y al mismo tiempo, cerca de la mitad percibe que esas desigualdades son menores que hace diez años. Todavía faltan cambios pero hemos avanzado.

2. La violencia contra las mujeres es el problema más importante

Cuando se pregunta cuál es el principal problema que enfrentan las mujeres en Argentina, la respuesta más frecuente es la violencia en la pareja, seguida por los abusos y la violencia sexual. Esta percepción es compartida por mujeres y varones y concentra mucho más acuerdo que otras problemáticas. Más que un tema de controversia, aparece como una preocupación ampliamente compartida.

3. La educación sexual es una herramienta positiva

Una mayoría valora positivamente que haya educación sexual en las escuelas. El punto no parece ser si debe existir o no, sino cómo se articula con las familias, los docentes y los profesionales de la salud. Y las personas cuyos hijos/as recibieron ESI, están satisfechas con los temas abordados. También reciben una valoración favorable la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia y el acceso a información para el cuidado de la salud sexual y reproductiva. Más allá de las controversias políticas que suelen rodear estos temas, la población los valora y asocia con la prevención, el cuidado y las oportunidades.

4. La igualdad entre mujeres y varones es un valor social

Las reivindicaciones vinculadas a la igualdad salarial, la prevención del embarazo adolescente, el acceso a anticonceptivos, la responsabilidad de los varones en las tareas de cuidado, la protección frente a la violencia sexual y el acceso de las mujeres a ámbitos científicos, profesionales y empresariales tienen altos niveles de apoyo. También existe un acuerdo considerable para modificar los plazos de licencia por paternidad: 6 de cada 10 personas consideran que las licencias por paternidad deberían extenderse. Los mayores consensos se observan cuando la igualdad se expresa en situaciones concretas de la vida cotidiana.

5. Conocer historias reales genera empatía

Las personas muestran mayores niveles de apoyo a determinados derechos cuando conocen a alguien cercano que atravesó esas experiencias: quienes conocen a alguien que abortó expresan mayor apoyo a los derechos reproductivos; quienes conocen parejas del mismo sexo muestran mayor apoyo a los derechos de las personas LGBT+. La experiencia cercana reduce distancias, humaniza los debates, amplía la comprensión sobre las realidades de otras personas y construye adhesión a las reivindicaciones.

Nos une más de lo que creemos

En una Argentina acostumbrada a discutirlo todo, hay algo que empieza a quedar fuera de discusión: la igualdad y los derechos ya no pertenecen solamente a una agenda militante. Son parte de lo que la sociedad incorporó, muchas veces sin decirlo demasiado fuerte, pero con bastante más profundidad de la que sugiere el ruido de la superficie. Tenemos un nuevo sentido común compartido alrededor de valores sociales y políticos que construyen ciudadanía y democracia. No es para pasar por alto.

La autora es socióloga e Investigadora titular del Centro de Estudios de Estado y Sociedad.