Venezuela envuelta en una búsqueda de desaparecidos a contrarreloj: “Hemos encontrado a miles”

En apenas unas horas y con ayuda de la inteligencia artificial, el ingeniero informático Giuseppe Gangi y otro pequeño equipo de profesionales se pusieron manos a la obra para poner algo de orden en el caos que siguió a los dos violentos terremotos que asolaron el norte de Venezuela en la tarde del miércoles y dejaron al menos 920 muertos y casi 3.000 heridos. Lo más importante era localizar a los desaparecidos.

Poco después ya estaba en marcha y en línea el sitio desaparecidosterremotovenezuela.com, que en apenas horas reunió más de 60.000 registros de personas en paradero desconocido. Gangi, venezolano residente en Barcelona, explica que el sistema no es perfecto; es posible que algunas entradas estén repetidas, e incluso hay aportes malintencionados para generar desinformación.

Sobre terreno, donde la búsqueda tampoco se detiene, los equipos de emergencias se dedican a contrarreloj a rescatar a quienes permanecen atrapados entre los restos de edificios y casas destruidas. Pese al tiempo transcurrido, todavía es pronto para tener una imagen completa de la tragedia: aún hay gente sin localizar, mientras otros esperan su rescate entre cemento y algunos ya han sido rescatados con vida.

Aun con sus imperfecciones, la plataforma de Gangi es muy útil en un contexto de muy exigua información oficial. “Afortunadamente, se ha podido encontrar a bastantes miles de personas”, celebra Gangi, que también fue uno de los artífices de la plataforma web ciudadana donde se publicaron las actas de las polémicas elecciones del 28 de julio de 2025, que enfrentaron a Nicolás Maduro y Edmundo González.

“Todo ha sido muy rápido y, obviamente, sin planificación. Hay que ir sorteando los problemas [...] Ahora está bastante pulida, pero esperamos al final del día tener un mejor sistema para tener una cifra exacta de personas únicas desaparecidas y que no sea una cifra sólo de registro o de correcciones que pueden estar duplicadas”, explica el ingeniero.

En la web, un formulario permite introducir datos básicos de los desaparecidos, como el nombre y la última ubicación en que fueron vistos, un espacio para incluir rasgos identificativos y los datos de contacto de los familiares que los buscan. La persona que registra la ausencia es la que tiene que darla de baja “para evitar el vandalismo”.

El proyecto de emergencia es altruista. “Las personas intentan ayudar como pueden, con la infraestructura de los servidores, con el código web o divulgando a través de sus redes sociales”, explica Gangi. Como esta, otras plataformas se han creado con la voluntad de prestar ayuda en la emergencia, como Venezuela te busca o iniciativas en redes sociales como la de la organización de venezolanos en Argentina Alianza por Venezuela, que permite a los emigrados en el país rellenar un formulario para ponerse en contacto con sus familiares o informarse sobre su situación.

“Estamos sin herramientas y falta maquinaria”

Uno de los mayores obstáculos para el salvamento es la falta de maquinaria pesada y de equipos, que ha hecho que muchos afectados remuevan los escombros con sus propias manos, palas, picos y martillos. En la localidad costera de Catia La Mar, una de las zonas más afectadas, reclamaban este viernes el envío de máquinas para recuperar los cuerpos. En medio de la desesperación, bloquearon incluso el paso de uno de estos vehículos que se dirigía hacia otra zona e intentaron que permaneciera en el lugar.

Los vecinos también denunciaron saqueos en los comercios del centro de la localidad y un ambiente de crispación, mucha tensión y angustia.

“Estamos sin herramientas, de manera muy precaria. Estamos necesitando ayuda de maquinaria, de personal capacitado, profesional que, por favor, nos preste la ayuda. Hay muchos cadáveres, el olor ya se está volviendo insoportable”, dijo a EFE José Ramírez.

Más de 50.000 podrían estar desaparecidas y hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por el doble terremoto en todo el país, según estimaciones de la ONU.

“Sigue gente enterrada, muchísima que no han podido rescatar y están desaparecidos. Hay varios edificios con alerta de no habitable y muchísima gente damnificada”, cuenta a elDiario.es Diemily Castellanos, en el estado de Aragua, al pie de la Cordillera de la Costa y unos 120 kilómetros al oeste de Caracas. Aunque su casa no se ha derrumbado, ha tenido que abandonarla, coger “unas pocas cosas” e instalarse en casa de su madre hasta que Protección Civil pueda evaluarlo.

Solidaridad global

Grandes instituciones, como Naciones Unidas o el Banco Mundial, potencias económicas como Estados Unidos o pequeños países como El Salvador, todas las administraciones con capacidad de ayudar, aunque sea con un pequeño equipo de rescate, se han puesto a disposición de Venezuela.

Al menos 16 los países han enviado equipos de búsqueda y rescate que suman más de un millar de rescatistas: Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Qatar, República Checa, Alemania, Jordania, Reino Unido, España, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, El Salvador y México están ya sobre el terreno o a punto de llegar para iniciar de forma inmediata sus labores.

Un total de ocho países de la Unión Europea —incluido España— han aportado ayuda, expertos y equipos de emergencia a través del Mecanismo de Protección Civil Europeo, que la Comisión Europea activó el jueves.

El avión del Ejército del Aire y del Espacio que transporta efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) aterrizó este viernes en la ciudad de Valencia, en la zona central del país, y se ha desplazado a La Guaira, la zona cero de los seísmos, para iniciar las labores de búsqueda y rescate. Además, el Gobierno español movilizará un millón de euros a través de las instituciones multilaterales que estén presentes en Venezuela para contribuir a que las “consecuencias se minimicen”.

Desde la zona Asia-Pacífico varios países también han ofrecido medicamentos, perros rescatistas y recolectas de fondos, entre ellos China, Australia o India, desde donde este viernes despegaron dos aviones de la Fuerza Aérea con más de 35 toneladas de suministros de socorro y equipos médicos.

Los Gobiernos de Japón, Corea del Sur y Vietnam también aseguraron que están evaluando posibles formas de asistencia.

La oficina humanitaria de Naciones Unidas ha liberado 15 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias para Venezuela, y el Grupo Banco Mundial ha ofrecido su apoyo al Gobierno venezolano mientras analiza vías de asistencia.

“Toda forma de solidaridad material y moral resulta esencial en estos críticos momentos”, apuntó este viernes el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Alexander Yánez, ante la ola de solidaridad global.