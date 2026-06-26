Las imágenes por satélite muestran el antes y el después del terremoto en Venezuela

En cuestión de minutos, edificios de toda índole, desde meras chozas a rascacielos, se vinieron abajo en La Guaira (Venezuela) tras los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, respectivamente, que sacudieron el miércoles por la noche el norte del país. Las imágenes de satélite de antes y después de los sismos permiten observar el alcance de la destrucción.

Barrio en Playa Grande, La Guaira Zona residencial destruida tras el terremoto de Venezuela del 24 de junio de 2026 Antes Después Fuente: Vantor MediaValet ©

La imagen de la izquierda fue captura el 15 de junio en el barrio de Playa Grande, en La Guaira. Se pueden apreciar los edificios de múltiples plantas, las infraestructuras de comunicación y, en la esquina inferior derecha, un puerto deportivo con embarcaciones atracadas, en una estampa propia de las áreas urbanizadas del Caribe venezolano.

Al deslizar el eje hacia la derecha, se ve la fotografía obtenida diez días más tarde, tras los terremotos. En ella se pone de manifiesto la escombrera en la que se ha convertido Playa Grande; se aprecia incluso la nube de polvo. En múltiples localizaciones donde antes había grandes edificaciones, ahora hay solares. Una destrucción que recuerda a la de uno de los metódicos bombardeos que en los últimos años han asolado la Franja de Gaza, pero esta vez sin intervención humana.

Dos terremotos en Venezuela en menos de un minuto Intensidad de la sacudida estimada por el USGS (escala de Mercalli). Cuanto más rojo, más fuerte se sintió el temblor. Magnitud 7,2 18:04:33h · el primero Magnitud 7,5 18:05:11h · 38 segundos después Fuente: Servicio Geológico de EE UU (USGS). Horas en hora local de Venezuela

Playa Grande, La Guaira Edficios de apartamentos destruidos tras el terremoto de Venezuela del 24 de junio de 2026 Antes Después Fuente: Vantor MediaValet ©

Estas fotografías ofrecen un plano más corto. En la de la izquierda se ven el tipo de construcciones comunes en Playa Grande, con grandes torres de apartamentos que superan las 10 plantas y sus correspondientes piscinas comunitarias, separadas por calles asfaltadas. Se tomaron el mismo día del terremoto, horas antes de que se produjese.

La misma imagen, tan solo unas horas después, se ve desplazando a la derecha. El edificio en el centro sobrevivió a la destrucción, pero a su alrededor, se aprecia la debacle. Las construcciones se hundieron hasta los cimientos y los restos se desparraman por las fincas y llegan a invadir la vía pública.







Barrio en La Guaira Complejo residencial destruido tras el terremoto de Venezuela del 24 de junio de 2026 Antes Después Fuente: Vantor MediaValet ©

La imagen de la izquierda es del 8 de mayo. Se trata de un complejo de edificios en La Guaira similar al de tantas otras promociones inmobiliarias de costa. Se pueden ver también algunas edificaciones comunes y pistas deportivas.

A la derecha, las construcciones simétricas de la primera imagen recuerdan tras los sismos a fichas de dominó revueltas. Las canchas deportivas sobrevivieron, pero el daño a las viviendas es extensivo, si bien la mayoría no se han venido completamente abajo.











