Qué es y cómo se produce un doblete sísmico como el que golpeó a Venezuela

El terremoto que asoló Venezuela esta madrugada fue, en realidad, dos intensos temblores distintos —ambos por encima de los 7 grados–. Aunque la población sintió como si fuera un solo terremoto muy largo, los sismógrafos registraron sendos eventos cuyos epicentros están separados por casi 39 segundos y algunos kilómetros. Fue un doblete sísmico.

¿Qué es?

Un doblete sísmico es un evento en el que se producen dos terremotos diferenciados, no es el más común caso de un seísmo que luego es seguido por múltiples réplicas, normalmente de intensidad descendente. En el doblete, los dos terremotos tienen intensidad similar y tienen relación entre ellos.

En Venezuela, los datos del Servicio Sismológico de EE.UU. sugieren que cada temblor se produjo en una falla tectónica diferente cada una con una manera distinta de romperse. Sin embargo, los sismólogos explicaron que, si bien diferentes, los dos eventos están interconectados.







Interconectados

Lo más probable es que el primer terremoto haya estado detrás del segundo. Esto se explica porque el movimiento de ruptura que desplazó la corteza terrestre sumó tensión en la segunda falla al tiempo que las ondas sísmicas han afectado a las fallas cercanas tendentes a romperse. Al romperse y friccionar se produce el segundo terremoto.

¿Son normales?

No son lo más común, pero es un fenómeno documentado. En 2023 se registró uno en la frontera entre Turquía y Siria, en 2007 en Sumatra otro doblete con sendos terremotos de 6,3 y 6,4 separados por dos horas, en 1997 en Hernai (Pakistán) fueron dos temblores en 19 segundos y en Ometepec (México) en 1982 el doblete se separó cinco horas.







También se registraron dobletes en los que los sismos independientes, pero interconectados se distanciaron algunos días como en Kumamoto (Japón) en 2016 cuando pasaron 28 horas entre los terremotos o en las Islas Salomón en 1971 con 12 días después.

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