Dos potentes terremotos golpean a Venezuela y provocan decenas de muertos y centenares de heridos en Caracas

Dos potentes terremotos consecutivos sacudieron Venezuela este miércoles por la tarde, provocando el derrumbe de edificios en la capital, Caracas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó este miércoles que los terremotos podrían dejar un saldo potencial de entre 10.000 y 100.000 fallecidos, según la evaluación preliminar de su sistema PAGER, que también anticipa importantes pérdidas económicas.

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció este miércoles por la noche un primer balance oficial: 32 fallecidos y más de 700 heridos ingresados en centros de salud. Estos datos aún no incluyen los informe del estado de La Guaira.

“Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al maravilloso pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de víctimas mortales”, dijo Trump en Truth Social: “¡Estados Unidos está preparado, dispuesto y es capaz de ayudar! He dado instrucciones a todos los organismos de nuestro Gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y maravillosos amigos. ¡Las primeras informaciones no son nada buenas!!!”

El USGS indicó que el primer terremoto fue de una magnitud de 7,2, y que su epicentro se situó al oeste de la localidad de Morón, situada en la costa caribeña del país, a unos 168 kilómetros al oeste de Caracas. El seísmo tuvo una profundidad de 13 kilómetros.







El USGS informó de un terremoto aún más fuerte, de magnitud 7,5, apenas un minuto después. El segundo seísmo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se situó a 16 kilómetros al suroeste de Morón.







Estos sismos se cuentan entre los más fuertes que han sacudido Venezuela en más de un siglo.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia. “Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución”, indicó Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Igualmente, dijo que se activó toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de los heridos, sin precisar una cifra.

Los terremotos se produjeron poco después de las 18:00 hora local. La gente evacuó los edificios que se balanceaban en Caracas y permaneció en la calle; muchos mostraban una gran conmoción al ver paredes enteras que se habían derrumbado, dejando a la vista los muebles desde la calle, informa AP. También se podían ver columnas de polvo en dos barrios de la capital, donde los restaurantes y otros negocios suelen estar muy concurridos. La gente permaneció en las calles tras la puesta de sol. Algunos se sentaron en el suelo abrazando a sus mascotas mientras el polvo se acumulaba a su alrededor

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de EE.UU. emitió na ale.rta de tsunami para las Islas Vírgenes. Las autoridades de la República Dominicana también emitieron una, y también se activó otra alerta para Puerto Rico.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal, informa Efe.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, aseguró que el terremoto se sintió en varios estados. El barrio de Altamira, en Caracas, presentaba “situaciones alarmantes” con viviendas y edificios derrumbados, señaló, lo que sugiere que hubo heridos a causa del terremoto, y pidió a los conductores que cedieran el paso a las ambulancias y otros vehículos de emergencia, informa AP.

“Entendemos que algunas personas puedan estar desesperadas, pero estamos actuando según los protocolos para activar las labores de ayuda y rescate con el fin de asistir a quienes más lo necesitan”, declaró Cabello en la televisión estatal: “Tengan mucho cuidado con los niños y las personas mayores; llamen unos a otros y comprobad que nadie haya resultado herido”.

También instó a la población a permanecer en el exterior, ya que las réplicas podrían causar más daños en algunas estructuras.

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