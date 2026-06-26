Confirman los procesamientos de Chiqui Tapia, Pablo Toviggino y la AFA por una causa de presunta evasión fiscal

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó los procesamientos del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia; del tesorero Pablo Toviggino; y de la propia entidad en la causa que investiga una presunta maniobra de evasión tributaria y apropiación indebida de aportes a la seguridad social.

Con esta resolución, el expediente dio un nuevo paso y quedó próximo a la etapa de juicio oral. La investigación apunta a una presunta maniobra que superaría los 19.000 millones de pesos.

El fallo ratificó la decisión adoptada en primera instancia y constituye un nuevo avance en una causa que analiza el manejo de las obligaciones fiscales de la entidad que conduce el fútbol argentino.

La resolución fue firmada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio. En el caso de Toviggino, los magistrados confirmaron el procesamiento, así como el embargo de sus bienes y la prohibición de salir del país. Respecto de Tapia y de la AFA, los camaristas no ingresaron a analizar los argumentos de las apelaciones, ya que las declararon desiertas después de que la defensa solicitara postergar la audiencia una vez vencido el plazo legal, por lo que los procesamientos quedaron firmes.

El origen de la causa

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusó a la AFA de no haber transferido dentro de los plazos establecidos los impuestos retenidos sobre los salarios de sus empleados y los aportes correspondientes al sistema de seguridad social.

En primera instancia, el juez Diego Amarante consideró que la entidad habría incurrido en 34 hechos de apropiación indebida de tributos agravada y otros 17 vinculados con la apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

Según la resolución judicial, el incumplimiento se configuraría desde el momento en que vencieron los plazos legales para ingresar esos fondos al fisco.

Durante la etapa de instrucción declaró una empleada del área contable de la AFA, quien aseguró que las decisiones financieras y contables eran adoptadas por el tesorero Pablo Toviggino.

De acuerdo con su testimonio, esas determinaciones se impartían mediante una “orden verbal”, y era el dirigente quien concentraba las decisiones vinculadas al manejo económico de la institución.

La defensa de la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino sostuvo que una parte importante de la deuda cuestionada fue cancelada y afirmó que los pagos se realizaron antes del vencimiento de las obligaciones, por lo que entiende que la interpretación realizada por ARCA contradice la normativa vigente.

Sin embargo, la Justicia mantuvo el criterio de que el presunto delito se consuma una vez vencido el plazo legal para depositar los fondos retenidos, independientemente de que luego hayan sido abonados.

En la misma resolución, la Cámara revocó por considerarlos prematuros los procesamientos de Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo, y ordenó profundizar la investigación respecto de ellos antes de definir su situación procesal.

Mientras tanto, Tapia permanece en Estados Unidos al frente de la delegación argentina que participa del Mundial, viaje que realiza con autorización judicial. El fallo, por el momento, no modifica su situación personal ni la de Toviggino, aunque deja a ambos a un paso de afrontar un juicio oral.

Con información de la agencia NA