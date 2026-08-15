10 series con final cerrado que merece la pena ver al menos una vez en la vida

Hay series que se convierten en fenómenos mientras están en emisión y otras que necesitan algo más de tiempo para convertirse en clásicos. En ambos casos, existe una ventaja que cada vez valoran más los espectadores: saber que la historia ya está terminada y que no habrá que esperar una nueva temporada para conocer su desenlace. El auge de las plataformas multiplicó las posibilidades, pero también hizo que cada vez resulte más difícil decidir qué ver entre tantos títulos disponibles. Por eso, recuperar algunas de las grandes series de las últimas décadas puede ser una apuesta segura, especialmente cuando se trata de ficciones que tuvieron tiempo de desarrollar a sus personajes y llegar a una conclusión.

Si buscás una serie a la que dedicarle varias semanas y querés tener la tranquilidad de que su historia está completa, estas diez producciones son una buena forma de empezar. Son títulos que dejaton huella en la televisión reciente y que, independientemente de cuándo se estrenaron, siguen teniendo motivos de sobra para ocupar un hueco en la lista de pendientes.

1) Breaking Bad (2008-2013)

· Sinopsis: Walter White es un profesor de Química de instituto al que diagnostican un cáncer terminal. Ante la preocupación por el futuro económico de su familia, decide utilizar sus conocimientos para fabricar metanfetamina junto a Jesse Pinkman, un antiguo alumno. Lo que comienza como una forma de conseguir dinero pronto se convierte en una peligrosa incursión en el mundo del narcotráfico. Creada por Vince Gilligan, la serie sigue la transformación de su protagonista mientras se adentra cada vez más en un universo de violencia, poder y ambición.

· Reparto: Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn, Dean Norris, Betsy Brandt, RJ Mitte, Bob Odenkirk, Giancarlo Esposito y Jonathan Banks.

· Capítulos y duración: 5 temporadas y 62 episodios, con una duración de entre 43 y 60 minutos.

· Dónde se puede ver: En Netflix.

2) Succession (2018-2023)

· Sinopsis: La familia Roy controla uno de los mayores conglomerados empresariales y mediáticos del mundo, pero la avanzada edad de Logan Roy obliga a sus cuatro hijos a empezar a pensar en su sucesión. Lo que podría ser un proceso ordenado acaba convirtiéndose en una batalla constante por el poder, marcada por las rivalidades, las traiciones y los intereses económicos. Creada por Jesse Armstrong, Succession combina drama y humor negro para retratar las relaciones de una familia extremadamente rica incapaz de separar sus conflictos personales de los negocios.

· Reparto: Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Matthew Macfadyen, Nicholas Braun y J. Smith-Cameron.

· Capítulos y duración: 4 temporadas y 39 episodios, con una duración de entre 55 y 70 minutos.

· Dónde se puede ver: En HBO Max

3) The Americans (2013-2018)

· Sinopsis: Elizabeth y Philip Jennings parecen un matrimonio estadounidense normal que vive en las afueras de Washington durante la Guerra Fría. En realidad, ambos son agentes soviéticos infiltrados que llevan años realizando misiones para la KGB mientras crían a sus hijos sin revelarles su verdadera identidad. La situación se complica cuando un agente del FBI se convierte en su vecino y empieza a investigar las actividades de los espías soviéticos. La serie combina el thriller de espionaje con un intenso drama familiar y explora el conflicto entre las convicciones de sus protagonistas y la vida que han construido.

· Reparto: Keri Russell, Matthew Rhys, Noah Emmerich, Holly Taylor, Keidrich Sellati, Annet Mahendru y Susan Misner.

· Capítulos y duración: 6 temporadas y 75 episodios, de unos 40-50 minutos.

· Dónde se puede ver: En Disney+.

4) Fleabag (2016-2019)

· Sinopsis: Phoebe Waller-Bridge interpreta a una joven londinense conocida como Fleabag que intenta salir adelante mientras lidia con problemas familiares, sentimentales y económicos. Su particular manera de enfrentarse al mundo incluye romper constantemente la cuarta pared para hablar directamente con el espectador, convirtiéndolo en cómplice de sus pensamientos y contradicciones. Bajo su apariencia de comedia irreverente, la serie aborda temas como el duelo, la culpa, la soledad y las dificultades para establecer relaciones. Sus dos temporadas construyen una historia breve pero perfectamente cerrada.

· Reparto: Phoebe Waller-Bridge, Sian Clifford, Olivia Colman, Hugh Skinner, Brett Gelman, Andrew Scott y Kristin Scott Thomas.

· Capítulos y duración: 2 temporadas y 12 episodios, con una duración de entre 23 y 30 minutos.

· Dónde se puede ver: En Prime Video.

5) The Good Place (2016-2020)

· Sinopsis: Eleanor Shellstrop muere y despierta en un lugar que parece ser el paraíso. Allí descubre que ha sido enviada al llamado The Good Place gracias a sus buenas acciones, aunque hay un problema: sabe que no se lo merece. En realidad, durante su vida fue una persona bastante egoísta. Con la ayuda de sus nuevos amigos y de un peculiar profesor de ética, intentará aprender a ser mejor persona mientras descubre que el funcionamiento de ese supuesto paraíso es mucho más complejo de lo que parecía. Una comedia que utiliza la fantasía para hablar sobre la moralidad, la amistad y la posibilidad de cambiar.

· Reparto: Kristen Bell, Ted Danson, William Jackson Harper, Jameela Jamil, D'Arcy Carden y Manny Jacinto.

· Capítulos y duración: 4 temporadas y 53 episodios, de unos 22 minutos.

· Dónde se puede ver: En Netflix.

6) Six feet under (2001-2005)

· Sinopsis: La familia Fisher regenta una funeraria en Los Ángeles, un negocio que se convierte en el escenario perfecto para explorar la vida, la muerte y las relaciones entre sus protagonistas. Tras la muerte inesperada del padre, sus hijos Nate y David deben hacerse cargo del negocio mientras intentan encontrar su propio camino. Junto a ellos están Ruth, la madre, y Claire, la hija pequeña, cada una enfrentándose a sus propios conflictos. Creada por Alan Ball, la serie combina drama y humor negro para retratar las contradicciones de una familia y abordar temas como el duelo, el amor y el paso del tiempo.

· Reparto: Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy, Lauren Ambrose, Freddy Rodriguez, Mathew St. Patrick y Rachel Griffiths.

· Capítulos y duración: 5 temporadas y 63 episodios, con una duración de unos 50 minutos.

· Dónde se puede ver: En HBO Max

7) The Bureau (2015-2020)

· Sinopsis: Esta producción francesa sigue a Guillaume Debailly, un agente de la inteligencia francesa que regresa a París después de pasar seis años infiltrado en Siria. Su vuelta a casa no será sencilla, ya que debe reincorporarse a su antigua vida mientras las consecuencias de su trabajo bajo una identidad falsa continúan persiguiéndole. A partir de ahí, la serie construye un complejo thriller de espionaje que apuesta por el realismo y se aleja de las grandes escenas de acción para centrarse en las operaciones encubiertas, las identidades falsas y los dilemas personales de sus protagonistas.

· Reparto: Mathieu Kassovitz, Sara Giraudeau, Florence Loiret Caille, Jonathan Zaccaï, Léa Drucker y Jean-Pierre Darroussin.

· Capítulos y duración: 5 temporadas y 50 episodios, con una duración aproximada de 50 minutos.

· Dónde se puede ver: Prime Video

8) Aquí no hay quien viva (2003)

· Sinopsis: Mítica serie española de comedia que narra el día a día de una peculiar comunidad de vecinos situada en la calle 'Desengaño 21'. Las tres plantas, la portería y el videoclub contiguo al edificio principal acogen un desfile de personajes de los más variopintos, entre los cuales destacan el presidente de la comunidad y su ambiciosa mujer, unas vecinas chismosas y un sufrido portero, entre otros. Las interacciones entre ellos, tan ágiles como divertidas, hicieron de esta serie un inesperado éxito para Antena 3 y un fenómeno no solo de la televisión, sino de la cultura popular española, el cual sigue muy vigente 20 años después de su capítulo final.

· Reparto: José Luis Gil, Loles León, Fernando Tejero, Malena Alterio, Daniel Guzmán, Eduardo Gómez, María Adánez, Luis Merlo, Eva Isanta, Adrià Collado, Laura Pamplona, Mariví Bilbao, Gemma Cuervo, Emma Penella y Guillermo Ortega.

· Capítulos y duración: 5 temporada y 90 episodios, con una duración de entre 50 y 90 minutos.

· Dónde se puede ver: En Atresplayer

9) See (2019-2022)

· Sinopsis: En un futuro lejano, la humanidad ha perdido por completo la capacidad de ver y las sociedades se han adaptado a un mundo en el que la vista se considera una leyenda. La vida de una comunidad cambia cuando nacen dos gemelos que poseen precisamente esa capacidad. Su existencia amenaza el equilibrio de un mundo construido durante siglos alrededor de la ceguera y convierte a su familia en objetivo de quienes consideran que ver es una amenaza. Protagonizada por Jason Momoa, la serie combina ciencia ficción, acción y aventura con una historia de supervivencia y luchas por el poder.

· Reparto: Jason Momoa, Alfre Woodard, Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe y Nesta Cooper.

· Capítulos y duración: 3 temporadas y 24 episodios, de entre 45 y 60 minutos.

· Dónde se puede ver: En Apple TV+.

10) Mad Men (2007-2015)

· Sinopsis: Nueva York, años 60. Don Draper es uno de los publicistas más brillantes de Madison Avenue, un hombre de éxito que trabaja en una de las agencias más prestigiosas de la ciudad. Sin embargo, detrás de su imagen perfecta se esconden secretos y una identidad que no es exactamente la que aparenta. A través de Don y del resto de trabajadores de la agencia, Mad Men retrata los cambios sociales y culturales de Estados Unidos durante una década de profundas transformaciones. La serie combina drama personal, relaciones laborales y una cuidada ambientación para construir uno de los grandes retratos televisivos de la época.

· Reparto: Jon Hamm, Elisabeth Moss, John Slattery, Christina Hendricks, January Jones, Vincent Kartheiser, Jared Harris y Kiernan Shipka.

· Capítulos y duración: 7 temporadas y 92 episodios, con una duración aproximada de 45-55 minutos.

· Dónde se puede ver: En Disney+.

Diez historias que ya puedes ver de principio a fin

Una de las grandes ventajas de acercarse ahora a estas series es precisamente que ya no hay que esperar para descubrir cómo terminan. Todas cuentan con un desenlace y permiten recorrer sus historias completas al ritmo que prefiera cada espectador, sin temporadas pendientes ni incertidumbre sobre su futuro.

Además, la variedad de la selección demuestra que una serie con final cerrado no tiene por qué responder a un único modelo. Desde el drama criminal de Breaking Bad hasta la comedia de Fleabag o The Good Place, pasando por el espionaje de The Americans y The Bureau, los conflictos familiares de Succession y Six feet under o la ciencia ficción de See, hay series para prácticamente cualquier tipo de espectador.