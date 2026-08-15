Día mundial de la Relajación: ¿por qué se celebra el 15 de agosto?

Cada 15 de agosto se celebra el Día Internacional de la Relajación, una jornada que propone hacer una pausa en medio de las exigencias de la vida cotidiana y recordar la importancia de encontrar momentos de descanso. La fecha busca poner en primer plano una actividad que muchas veces queda relegada: detenerse.

El trabajo, las responsabilidades familiares, las obligaciones económicas, las notificaciones permanentes y la conexión constante con celulares y computadoras pueden hacer que incluso los momentos destinados al descanso estén atravesados por estímulos. Frente a ese escenario, la relajación aparece como una herramienta para recuperar el equilibrio y reducir la tensión acumulada.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Relajación el 15 de agosto?

El origen de esta efeméride no está asociado a una declaración oficial de organismos como la Organización Mundial de la Salud ni existe un único acontecimiento internacional que explique su creación. De hecho, distintas fuentes señalan que su origen exacto no está completamente documentado.

Una de las referencias más difundidas es el National Relaxation Day, celebrado en Estados Unidos cada 15 de agosto desde 1985. Según el sitio dedicado actualmente al International Relaxation Day, la iniciativa surgió a partir de una propuesta de Sean Moeller, un niño de nueve años de Michigan, que impulsó la idea de dedicar una jornada al descanso. Con el tiempo, la celebración trascendió las fronteras estadounidenses y comenzó a difundirse como Día Internacional de la Relajación.

Por eso, más que una efeméride institucional, se trata de una fecha de concientización que ganó popularidad alrededor del mundo.

Qué significa relajarse

Relajarse no necesariamente significa pasar todo el día sin hacer nada. También puede implicar realizar una actividad placentera, descansar, caminar, escuchar música, leer, meditar o simplemente disponer de unos minutos sin obligaciones.

Desde el punto de vista fisiológico, las técnicas de relajación buscan favorecer una respuesta corporal opuesta a la reacción de estrés. El sitio oficial de International Relaxation Day explica que esa respuesta puede estar acompañada por una respiración más lenta y una disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

La clave está, entonces, en generar momentos en los que el organismo pueda abandonar el estado permanente de alerta y recuperar cierta calma.

El estrés y la dificultad de desconectar

El estrés forma parte de la vida cotidiana y no siempre es negativo. Una determinada dosis puede ayudar a reaccionar ante situaciones exigentes o resolver problemas. El inconveniente aparece cuando la tensión se vuelve constante y no existen períodos suficientes de recuperación.

La dificultad para desconectarse puede manifestarse de distintas maneras: cansancio, irritabilidad, problemas para conciliar el sueño, falta de concentración o sensación permanente de estar corriendo detrás de las obligaciones.

Por eso, incorporar pausas durante el día no debería interpretarse necesariamente como una pérdida de tiempo. El descanso forma parte de una rutina saludable y puede ayudar a recuperar energía para continuar con las actividades cotidianas.

¿Qué actividades pueden ayudar a relajarse?

No existe una única manera de relajarse. Cada persona puede encontrar estrategias diferentes que le permitan reducir el nivel de tensión.

Entre las prácticas más utilizadas aparecen la respiración consciente, la meditación, el yoga, las caminatas, la lectura, escuchar música, pasar tiempo al aire libre y realizar actividades recreativas. Algunas personas también encuentran bienestar en cocinar, pintar, escribir, hacer ejercicio o compartir un momento tranquilo con familiares y amigos.

Lo importante es que el descanso no se convierta en otra obligación. Una práctica de relajación debería adaptarse a las posibilidades y preferencias de cada persona.

La importancia de alejarse de las pantallas

La tecnología facilita buena parte de la vida cotidiana, pero también puede dificultar los momentos de desconexión.

El celular acompaña prácticamente todas las actividades: trabajo, estudio, entretenimiento, comunicación y hasta los momentos de descanso. Revisar constantemente mensajes, redes sociales o noticias puede mantener al cerebro expuesto a nuevos estímulos incluso cuando el objetivo era relajarse.

Por eso, una de las alternativas para aprovechar el Día Internacional de la Relajación puede ser establecer pequeños períodos sin pantallas. No necesariamente se trata de abandonar completamente el teléfono, sino de recuperar momentos en los que la atención no esté pendiente de una notificación.

Relajarse también es dormir bien

El descanso y el sueño están estrechamente relacionados, aunque no son exactamente lo mismo. Una persona puede pasar varias horas en la cama y, sin embargo, no experimentar un descanso reparador.

Mantener horarios regulares, crear un ambiente adecuado para dormir y reducir los estímulos antes de acostarse son algunas prácticas que pueden favorecer una mejor higiene del sueño.

La relajación antes de dormir también puede ayudar a preparar al organismo para el descanso. Una rutina tranquila, alejada del trabajo y de las preocupaciones cotidianas, puede convertirse en una señal para comenzar a bajar el ritmo.

Un día para recuperar el tiempo propio

En sociedades donde la productividad suele ocupar un lugar central, detenerse puede generar incluso cierta sensación de culpa. Muchas personas sienten que deberían estar trabajando, estudiando, resolviendo problemas o atendiendo pendientes.

El Día Internacional de la Relajación propone exactamente lo contrario: hacer una pausa también puede ser una forma de cuidar la salud y el bienestar.

La fecha no pretende convertir la relajación en una obligación ni presentar una fórmula universal para alcanzar el bienestar. Su objetivo es mucho más sencillo: recordar que el cuerpo y la mente necesitan momentos de recuperación.

La importancia de hacer una pausa

Cada 15 de agosto, el Día Internacional de la Relajación ofrece una excusa para detenerse y revisar cuánto espacio ocupa el descanso en la rutina cotidiana.

En un mundo atravesado por la velocidad, la hiperconectividad y las obligaciones permanentes, aprender a desconectar puede ser tan importante como aprender a organizar el tiempo.

Relajarse no significa abandonar las responsabilidades ni escapar de los problemas. Significa reconocer que nadie puede sostener un ritmo permanente de exigencia sin momentos de recuperación.

Por eso, más allá de su origen y de que no se trate de una fecha oficial de las Naciones Unidas, el 15 de agosto funciona como un recordatorio sencillo y vigente: a veces, parar unos minutos también es una manera de avanzar.

NB