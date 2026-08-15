Historia del derecho, del Imperio romano hasta nuestros días

En conversación con Tamar Herzog –autora de Una breve historia del derecho europeo. Los últimos 2500 años– abordaremos la historia del derecho romano y del common law anglosajón, la nacionalización del derecho durante el siglo XIX, los fundamentos jurídicos de la Unión Europea, el desarrollo del derecho internacional y las contribuciones del mundo no europeo, incluida la Argentina.

Entrevistada: Tamar Herzog (Universidad de Harvard)

Conducción: Pablo Blitstein (EHESS)

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.