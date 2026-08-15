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Historiar
Podcast

Historia del derecho, del Imperio romano hasta nuestros días

  • En este episodio de HistoriAr, vamos a recorrer la larga historia del derecho europeo y de sus ramificaciones mundiales, desde el Imperio romano hasta nuestros días.

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Derecho romano
Derecho romano

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En conversación con Tamar Herzog –autora de Una breve historia del derecho europeo. Los últimos 2500 años– abordaremos la historia del derecho romano y del common law anglosajón, la nacionalización del derecho durante el siglo XIX, los fundamentos jurídicos de la Unión Europea, el desarrollo del derecho internacional y las contribuciones del mundo no europeo, incluida la Argentina.

Entrevistada: Tamar Herzog (Universidad de Harvard)

Conducción: Pablo Blitstein (EHESS)

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

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