Tesla termina con casi tres años de huelga en Suecia despidiendo a los sindicalistas

Una huelga de trabajadores de Tesla en Suecia terminó de forma abrupta y traumática después de casi tres años de conflicto laboral. El sindicato IF Metall anunció la cancelación de la protesta, iniciada en octubre de 2023, a partir del 19 de agosto después de que el fabricante estadounidense haya pagado la indemnización por despido de todos sus trabajadores afiliados que permanecían en huelga. Elon Musk, que acumula un largo historial de conflictos laborales en EE.UU. y en su fábrica de Alemania, optó por zanjar la huelga sacando la chequera y, de esa manera, seguir sin el convenio colectivo cuya demanda originó el enfrentamiento, el más largo en la historia moderna de Suecia y uno de los más prolongados que se recuerdan en Europa.

La huelga comenzó el 27 de octubre de 2023, cuando los mecánicos de Tesla en Suecia dejaron de trabajar para exigir que la compañía firmara un 'kollektivavtal', el convenio colectivo que regula salarios, pensiones, seguros, jornadas y otras condiciones laborales. Tesla no tiene fábricas en el país, pero cuenta con una red de instalaciones de servicio y talleres en los que trabajan los empleados que quedaron en el centro de la disputa.

Lo que inicialmente parecía un conflicto limitado entre una empresa y un sindicato en el país nórdico terminó convirtiéndose en una auténtica batalla por el modelo laboral sueco. Otros sindicatos se fueron incorporando mediante acciones de solidaridad: los estibadores bloquearon la descarga de vehículos, los trabajadores postales dejaron de entregar determinadas matrículas, los electricistas se negaron a realizar trabajos relacionados con las instalaciones de Tesla y los servicios de limpieza también secundaron las medidas.

El conflicto acabó extendiéndose a otros países nórdicos y recibió la solidaridad de sindicatos de todo el continente, mientras Tesla buscaba fórmulas para mantener su actividad y sortear los bloqueos. La compañía modificó rutas logísticas, recurrió a los tribunales para intentar acceder a las matrículas de los vehículos vendidos y mantuvo abiertas sus operaciones comerciales y de reparación.

El sindicato se queda sin huelguistas

El desenlace anunciado ahora por IF Metall tiene una particularidad que explica por qué la organización sindical considera extraordinario el resultado. Tesla no ha aceptado las reivindicaciones ni ha negociado un convenio. En cambio, según el sindicato, ha optado por indemnizar a todos los trabajadores afiliados que permanecían en huelga para que abandonaran la empresa. IF Metall habla de alrededor de 80 trabajadores que seguían formando parte del conflicto. Al desaparecer esos empleados de la plantilla, la huelga queda sin efecto y el sindicato ha reconocido que, en estas circunstancias, ya no existe una acción que pueda tener efecto sobre la empresa. Por eso ha decidido poner fin formalmente a las medidas de fuerza a partir de las 00:01 horas del 19 de agosto.

“Podemos constatar que Tesla está tan firmemente en contra de los convenios colectivos que prefiere indemnizar a los empleados que son miembros del sindicato antes que ofrecerles condiciones seguras”, afirmó Simon Petersson, secretario de negociación de IF Metall. A juicio de la organización, se trata de una situación sin precedentes en el mercado laboral sueco.

La presidenta de IF Metall, Marie Nilsson, ha reivindicado además el papel de los trabajadores que han mantenido la huelga durante casi tres años. “Nuestros miembros en Tesla son héroes sindicales”, afirmó, subrayando los enormes sacrificios personales que ha supuesto mantener el conflicto durante tanto tiempo. Pero detrás de ese reconocimiento también hay una admisión implícita: la resistencia económica de Tesla ha terminado siendo mayor que la capacidad de presión de una huelga que llevaba casi tres años abierta.

El convenio colectivo, en el centro

La importancia del conflicto va mucho más allá de los trabajadores de Tesla. En Suecia, los convenios colectivos constituyen la base del sistema de relaciones laborales y alcanzan aproximadamente a nueve de cada diez trabajadores. Son los sindicatos y las organizaciones empresariales quienes fijan buena parte de las reglas del mercado laboral, con una intervención estatal mucho menor que en otros países europeos. De ahí que la negativa de Tesla haya adquirido una dimensión simbólica. Para IF Metall, no se trata simplemente de conseguir mejores salarios o determinadas prestaciones para los mecánicos de la compañía, sino de evitar que una multinacional pueda operar al margen de las reglas que tradicionalmente han aceptado empresas y trabajadores en Suecia.

El sindicato sostiene que los trabajadores de Tesla sin convenio colectivo carecen de algunas de las garantías que sí disfrutan otros empleados del sector, entre ellas determinados seguros, mecanismos de adaptación laboral, aumentos salariales negociados, opciones de jubilación parcial o reducción de jornada. Tesla mantiene exactamente la posición contraria: la empresa sostiene que ofrece a sus empleados condiciones iguales o mejores que las que establecen los convenios y que, por tanto, no necesita firmar uno. Esa diferencia de principios ha impedido cualquier acuerdo durante casi tres años y ha convertido a Tesla en una excepción dentro de un mercado laboral en el que los convenios colectivos constituyen la norma.

Una guerra de desgaste

La paradoja es que el conflicto laboral no consiguió paralizar la actividad de Tesla en Suecia. La compañía encontró fórmulas para continuar operando pese a las sucesivas medidas de solidaridad. El Model Y, de hecho, llegó a ser el automóvil más vendido del mercado sueco en 2023 y 2024. En 2024 Tesla alcanzó 21.894 matriculaciones en el país, su mejor registro anual, cuando la huelga ya llevaba más de un año en marcha. La situación comercial cambiaría después, pero no como consecuencia directa del conflicto sindical. Las ventas de Tesla en Suecia se desplomaron en 2025 hasta unas 7.252 unidades, alrededor de un 67% menos que el año anterior, en paralelo al deterioro de las ventas de la marca en buena parte de Europa y a la creciente controversia política alrededor de Elon Musk por su apoyo a Donald Trump.

En cambio, Tesla ha optado por zanjar la huelga de Suecia con los despidos en un momento en el que sus ventas tanto en Suecia como en el conjunto de Europa vuelven a subir y resisten la creciente competencia de marcas del continente y las nuevas llegadas de China. En el primer semestre, las ventas de Tesla subieron un 75% en Europa hasta superar las 124.000 unidades frente a las 71.000 del mismo periodo de 2025.