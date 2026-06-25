Revés para el Gobierno: la Corte ratificó la actualización de salarios y becas en las universidades

El gobierno de Javier Milei se quedó sin mas cartas para jugar y tendrá que actualizar los salarios docentes y becas estudiantiles de las universidades públicas del país. Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación al desestimar el recurso extraordinario que había presentado la gestión libertaria contra la medida cautelar que ordenaba cumplir con la ley de Financiamiento Universitario.

Con la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, la decisión del máximo tribunal debería poner fin al conflicto originado luego de que el Ejecutivo vetara la ley bajo el argumento de que el Congreso no determinó las fuentes específicas para solventarla.

El fallo de la Corte obliga al Gobierno a cumplir con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, votada por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso. La postura del Ejecutivo tuvo un fuerte impacto en el presupuesto universitario y también en la recomposición salarial ya que la norma establece una actualización y recomposición de los sueldos de docentes y no docentes de las universidades nacionales y del monto de las becas estudiantiles.

El máximo tribunal resolvió dejar en firme la decisión dictada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que ordenó al Ejecutivo cumplir de inmediato con lo establecido en la ley.

El conflicto surgio a partir del decreto 759/2025 que estableció que las actualizaciones sólo podrían concretarse si el Congreso determinaba las fuentes de financiamiento. Así, el choque institucional escaló al terreno judicial. Dos instancias de la justicia federal ordenaron al Gobierno el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma, que refieren a la recomposición de salarios docentes y no docentes y al monto de las becas estudiantiles. El Ejecutivo desoyó ambos fallos y presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para evitar aplicarlos, lo que la comunidad universitaria interpreta como una ruptura del principio de división de poderes.

Un comunicado firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los principales gremios docentes, con motivo de la cuarta marcha federal universitaria contra la gestión libertaria, describe el deterioro financiero que produjo la decisión del Ejecutivo: Las transferencias a universidades nacionales acumularon “una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario”, señala el documento. Las partidas para gastos de funcionamiento no superaron en ningún mes de la gestión el 64% del valor de enero de 2023, y el equivalente a casi nueve meses de transferencias se perdió durante este período.

El comunicado también detalla el alcance del recorte por dentro: en 2025, las partidas para Ciencia y Técnica en universidades alcanzaron apenas el 38% de lo ejecutado en 2023; las de Extensión, el 1%; las Becas Progresar, el 26%; y la partida de infraestructura universitaria, directamente cero.

Este fallo de la Corte vuelve a meter presión sobre el Gobierno que el pasado 10 de junio tuvo que acordar con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) actualizar los salarios de docentes y no docentes y garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades públicas. El entendimiento contempla una recomposición salarial del 24,33% en dos tramos y fue respaldado por los gremios del sector, aunque no implica el cierre definitivo del conflicto entre las universidades y la Casa Rosada.

CC