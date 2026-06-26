Milei habló de Adorni en España: “Si lo consideraran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”

Javier Milei está en España, donde este viernes recibió una medalla de la Universidad católica y privada CEU San Pablo en un acto en el que cargó contra la izquierda, defendió los valores judeocristianos y la moral en la política. Antes, durante una entrevista, se refirió a la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito tras las revelaciones sobre su situación patrimonial: “Si lo consideran culpable, yo mismo lo eyecto de una patada”, dijo el mandatario.

“Manuel es inocente. Con lo cual, yo soy super optimista de que no va a tener ningún tipo de problema. Yo a mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias”, expresó Milei en una nota que le dio a El Observador.

De acuerdo al Presidente, “Manuel es inocente. Con lo cual, yo soy super optimista de que no va a tener ningún tipo de problema. Yo a mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias”, expresó idente, Adorni “tenía que presentar los números, fue, los presentó, listo. Que lo determine la Justicia” y cargó contra el periodismo: “Yo creo que lo que le han hecho excede el límite de todo lo tolerable. Y la realidad, me parece que han violentado límites de lo humano. Esa es la sensación que yo tengo. pero bueno, yo esto lo he soportado en la campaña del 2023”, argumentó.

“Si lo consideraran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada. Pero digo de vuelta, eso es algo que tiene que hacer la Justicia. Yo creo en su honestidad. Es un tipo honesto”, remarcó.

Y para justificar su posición, apuntó contra mandatarios que lo precedieron: “Procesado asumió Macri. Digo, de hecho, tienen un montón de personas condenadas, apelando. Entonces, yo no me voy a dejar llevar por denunciadores seriales que se dedican justamente a hacer esto. El único problema que tiene Argentina es que Adorni no declaró su patrimonio previo a a ingresar a la función pública. Hay 400.000 millones de dólares en los colchones de Argentina. O acaso, ¿por qué sacamos la ley de inocencia fiscal? O acaso, ¿el Estado no te estafó desde que se creó el Banco Central? El Banco Central nació de una estafa. Porque básicamente fue para salvar a los terratenientes argentinos, que estaban endeudados en pesos fuertes y le cayeron los términos de intercambio. Después te incautaron depósitos con el Plan Bonex y perdiste el 90%. Te estafaron con el Corralito y con el Corralón Alcatraz, te estafaron con la salida de la Convertibilidad. Teníamos en ese momento 14.500 millones de dólares de reservas, nos estafaron, y a plata de hoy, son 30.000 millones de dólares. Es decir, Duhalde y toda esa runfla con la que llegaron, le afanaron a los argentinos de un plumazo 30.000 millones de dólares. ¿Se quedaron ahí? No, porque después los Kirchner te robaron los ahorros manoteando las AFJP, y además se duplicó la cantidad de jubilados sin aportes, con lo cual te estafaron al robarte los ahorros y al robarte en la masa que se divide. ¿Quedó ahí?, no, porque Macri te hizo un blanqueo. ¿Y qué pasó? Vino el kirchnerismo y a los que blanquearon los rompió todos. Mira cómo te estafaron de vuelta. Y después Macri, al tiempo, tiene un hito histórico porque te defaulteó la deuda en pesos”, enumeró Milei en su defensa a Adorni.

Principales respuestas de la entrevista que dio Milei desde España

Las presidenciales 2027

“Yo me voy a presentar a la reelección. ¿Cómo no me voy a presentar si estamos haciendo el mejor gobierno en la historia? ¿O es normal haber metido 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? Cuando me hablan de la micro economía, eso es micro. El ajuste fiscal más grande en la historia de la humanidad en tiempo récord. Todos predecían una hiperinflación, y la evitamos. Todos predecían una gran depresión y la economía crece”.

2031, su límite

“Si vos dependés de una persona ya está, fuiste, estás terminado, porque el cementerio está lleno de imprescindibles. Entonces, el contrato cuando yo asumí ¿cómo era? Cuatro años, con una opción de cuatro años más. O sea, en el 2031, nos vamos a poder encontrar de cualquier manera. Como escritor, como conferencista, pero no haciendo política. Y por eso trabajo activamente en la batalla cultural para tirar la semilla, sembrar y que en algún momento podamos cosechar los talentos que puedan seguir con estas ideas. Porque si uno cree que esto es de una persona, se terminó el juego”.

Peronismo

“Yo creo que si fuera peronista o estuviera sobornando a los medios de comunicación, como hacen otros, ya habría calles con mi nombre, cosa que yo no me lo permitiría, pues digo, no creo en eso”.

Las encuestas

“¿Qué predecían las encuestas previo a la elección de octubre del año pasado? Que perdía. Y que perdía fuerte. Sacamos la mitad de los diputados en juego y dos tercios de los senadores en juego. Las encuestas son parte del sistema corrupto. Así como hay periodistas corruptos, políticos corruptos, empresarios corruptos, hay profesionales corruptos. Y los encuestadores son parte de esa runfla”.

Sus rivales en 2027

“Mi rival soy yo mismo. Es hacer cada día un mejor gobierno. No me importa lo que me pongan enfrente. No me importó en el 2023, ¿me va a importar ahora, siendo yo el que está manejando las palancas? Yo voy a presentarle a los argentinos mi gestión. Y Todo lo que yo prometí en la campaña lo cumplí antes de la elección de medio término y todas las cosas que prometí en la elección de medio término ya las cumplí en febrero. Entonces, ¿qué tengo para mostrar? Resultados”.

Kicillof

“Kicillof no es un problema de mi espacio político, es un problema de otro espacio político, no mío. De vuelta, que pongan el que quieran. Yo digo, lo que tengo es gestión. Yo puedo mostrar los números. Todos fracasaron. Nosotros somos los únicos que prometimos y cumplimos cada una de las cosas que dijimos”.

Trump y Netanyahu

“Donald Trump es un líder enorme, superlativo, ha logrado cerrar ocho conflictos mundiales. Tiene una visión geopolítica verdaderamente extraordinaria, donde no solo él piensa en los temas de economía, los combina con una matriz de riesgo. Está en otra liga, que obviamente los analistas tradicionales no lo entienden. Yo disfruto de ver la tarea de Donald Trump y de Marco Rubio. Yo no querría saber qué sería el mundo hoy si no tuviéramos a un Donald Trump y a un Marco Rubio en los lugares que están. Y eso además se combinó con otro líder extraordinario que es Bibi (Benjamin) Netanyahu. Y es una situación muy difícil. Yo diría que, aún con la cercanía que yo tengo con los dos y con el respeto y admiración que tengo por ambos, me parece impertinente de mi parte dar una opinión sobre cosas de una complejidad extrema. Esas son las dos sillas eléctricas más complicadas del planeta”.

La Selección, Messi, Scaloni y el Mundial

“Tengo una admiración escalofriante no solo por Messi, cosa que está documentado con videos míos desde el año 2018 y antes. Hace poco lo subimos porque cuando estaban todos los que hablaban pestes de Messi, el único que lo bancaba en Argentina era yo. Y me he peleado con todo el mundo, pero además tengo una admiración por el cuerpo técnico enorme. Scaloni me parece un líder de proporciones mayúsculas. Porque el gran problema de liderar un conjunto de estrellas es cómo lográs alinear el ego de cada una de esas súper estrellas y conseguir el objetivo del equipo. No es fácil”.

“No voy a la cancha para no dar un espectáculo lamentable de lo que sufro viendo los partidos de Argentina. Sufro viendo esos partidos y cuando algo no le sale a Messi la paso mal. El otro día cuando erró el penal la pasé para el culo. Entonces, no me pidas cosas que no soy, no hay una respuesta racional. Yo nunca en mi vida vi un tipo que haga las cosas que hace Messi. Le tengo una admiración enorme y y además me parece un tipo fuera de serie, o sea, lo veo todo 10. No es razonable lo que estoy contestando, es la respuesta de un tipo que es un termo de Messi y del cuerpo técnico. Yo creo que, por ejemplo, (Lionel) Scaloni debería ser profesor en una escuela de negocio de liderazgo. Y Messi es el resultado del talento, trabajo, seriedad, humildad. Messi es imposible, pero él lo hace posible. Es un gran modelo a seguir. Cuando uno repasa las adversidades a las que se tuvo que sobreponer, es una persona que uno lo ve y lo quiere sin conocerlo”.

Si la Selección vuelve a ganar o el resultado que sea, porque uno tiene una deuda de gratitud con esos chicos que tanta alegría nos dieron, yo les cedo la Casa Rosada y me voy a la Quinta de Olivos. Que ellos dispongan para saludar a la gente y disfrutar con la gente. Así no hay política en el medio. Listo, yo se los dejo a ellos porque les dan muchísimas alegrías a los argentinos“.

Boca, Rquelme y Macri

“Es indiscutible que Macri fue el mejor presidente de Boca de toda la historia. Y de hecho, cuando se presentó su candidato, yo, recién asumido como presidente, fui y voté por Andrés Ibarra, mientras él se fue a jugar al bridge a Suiza. Y mientras que Riquelme me mandó gente a insultarme. Pero no me equivoqué. Riquelme es un desastre y está arruinando a Boca. Espero que pronto Boca encuentre alguna solución que le devuelva el brillo que ha perdido. En ese sentido, como hincha de Boca, me encantaría que Macri vuelva a ser presidente de Boca, ¿qué querés que te diga? O sea, me encantaría”.