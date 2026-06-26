El fiscal Sergio Mola pidió la detención de Martín Insaurralde en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La causa que investiga al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero dio un nuevo giro este viernes. El fiscal federal Sergio Mola solicitó su detención, una medida que ahora deberá ser evaluada por el juez Luis Armella.

El pedido se produjo en el marco de una investigación que se inició en septiembre de 2023, luego de que se difundieran las imágenes de Insaurralde disfrutando de un viaje por el Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clerici a bordo del yate “Bandido”. Aquellas fotografías y videos provocaron un fuerte impacto político, derivaron en la renuncia del funcionario a la Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y dieron origen a una pesquisa sobre el origen de su patrimonio.

En los últimos días, el expediente volvió a tomar impulso a partir de la difusión de un video atribuido a Jésica Cirio, exesposa de Insaurralde, en el que se observan varios fajos de dólares guardados en un vestidor.

Los allanamientos a Cirio

A raíz de la aparición de esas imágenes, hace cuatro días la Justicia ordenó allanamientos en dos propiedades de Cirio y de su expareja Elías Piccirillo.

Además, el fiscal Mola solicitó la realización de un peritaje técnico sobre el video para determinar el monto del dinero que aparece en las imágenes y establecer su autenticidad.

Tras los procedimientos judiciales, la conductora entregó voluntariamente su teléfono celular bajo cadena de custodia. El objetivo de los peritos informáticos es recuperar los archivos originales y analizar sus metadatos para determinar cuándo fueron grabados los videos y cuál es su procedencia.

Por su parte, Cirio difundió un comunicado público en el que aseguró que el dinero mostrado proviene de su actividad laboral privada desde que tenía 18 años. También sostuvo que el material audiovisual fue objeto de “manipulaciones digitales” y afirmó que desde hace más de un año es víctima de intentos de extorsión utilizando esas imágenes.

La situación judicial

Cirio permanece imputada en la misma causa que investiga a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Justicia intenta establecer si participó en eventuales maniobras de blanqueo de activos y si puede justificar el incremento de su patrimonio.

En ese contexto, durante los allanamientos también se buscó documentación, dinero y otros elementos que permitan reconstruir cómo fueron adquiridos distintos inmuebles y bienes personales vinculados a la investigación.

Mientras tanto, Insaurralde mantiene un bajo perfil y evita las apariciones públicas. Según trascendió, ocasionalmente permanecería en su vivienda de Banfield, aunque no realizó declaraciones sobre el avance de la causa.

El expediente continúa tramitándose en los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde se realizan peritajes contables sobre el patrimonio del exfuncionario. En ese marco, el juez Armella deberá decidir ahora si hace lugar al pedido de detención formulado por el fiscal Mola, una medida que podría marcar un nuevo punto de inflexión en una de las causas judiciales de mayor repercusión política de los últimos años.

Con información de la agencia NA