Tras los videos del dinero, la Justicia ordenó allanamientos en la causa que involucra a Insaurralde, Piccirillo y Jésica Cirio

La causa que investiga al ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y que también involucra a su ex mujer Jésica Cirio continúa su curso y, luego de que éste sábado se dieran a conocer nuevos videos, se llevaron a cabo dos allanamientos.

Según declararon fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, las propiedades investigadas, durante la mañana de este domingo, se encuentran en el AMBA: una está situada en el barrio porteño de Palermo y la otra en Banfield, donde el empresario Elías Piccirillo, también exmarido de Cirio, cumple su condena en prisión domiciliaria.

La medida fue ordenada por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y tuvo como objetivo principal secuestrar dispositivos móviles y electrónicos, sin embargo, ambos allanamientos tuvieron un resultado negativo.

Este caso incorporará las grabaciones que difundió este fin de semana el diario La Nación, donde se ve a la modelo y conductora dentro de un vestidor con bolsas transparentes, cajas de zapatos y valijas con dólares en su interior.

En septiembre del año 2023, y durante la campaña electoral, se difundieron fotos y videos de Insaurralde en un viaje por Marbella, España, arriba de un yate junto a la modelo Sofía Clerici; el nivel económico ostentado no era compatible con las declaraciones juradas del ex funcionario público y, esa situación, provocó el pedido de renuncia como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y el fin de su candidatura a concejal por el peronismo