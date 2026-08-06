La UEFA investigará si Infantino intentó vender a precio de saldo acciones del Mundial a un fondo vinculado con Trump

La UEFA tiene previsto encargar una valoración independiente sobre los planes de venta de la Copa del Mundo de la FIFA, tras el intento de su presidente, Gianni Infantino, de vender los futuros beneficios del torneo a una empresa de capital riesgo a un precio inferior al del mercado.

El organismo europeo no se dejó impresionar por la disculpa por escrito que Infantino dirigió este martes a las 211 federaciones miembro de la FIFA, tras las reuniones de crisis celebradas en Marruecos. De hecho, la Unión Europea seguirá presionando para que sea destituido. Entre los pasos a seguir, se incluye un análisis exhaustivo de una propuesta que el presidente acabó reconociendo que fue un error“.

El plan Fifa Forward Enterprise, que Infantino abandonó la semana pasada apenas unos días después de conocerse, preveía la venta de una participación del 21% a Thrive Capital por más 3.640 millones de dólares. La empresa estadounidense de capital riesgo está dirigida por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump.

La UEFA desempeñó un papel clave en el cambio de rumbo de la FIFA, que se produjo después de que las 55 federaciones miembro amenazaran la semana pasada con boicotear el Mundial y otros torneos. Ahora está tratando de determinar cómo se calculó la valoración de 20.000 millones de dólares —más de 17.000 millones de euros— de los activos comerciales de la FIFA.

La UEFA consultó a varios analistas de mercado para recabar opiniones sobre una valoración independiente y es probable que se lleve a cabo un estudio formal, una vez que haya pasado la tormenta en torno al futuro inmediato de Infantino.

La semana pasada, la presentación comercial de la FIFA difundió detalles que no incluían ninguna información sobre el proceso de valoración ni ninguna prueba de una licitación competitiva. “Tenemos que averiguar si estaban vendiendo el Mundial a precio de saldo”, afirmó una fuente con conocimiento de los planes de la UEFA. “¿Cómo llegaron a los 20.000 millones de dólares? ¿Fue un proceso riguroso?”, se plantean.

Los ingresos de la FIFA durante el ciclo de cuatro años que culminó con el Mundial de este año ascendieron a 15.000 millones de dólares (unos 13.000 millones de euros), lo que llevó a los analistas de mercado a sugerir que 20.000 millones de dólares era una valoración baja, sobre todo porque la propuesta no parecía incluir ninguna disposición para impedir la expansión y la creación de nuevos torneos.

“El Mundial es el único evento de entretenimiento de masas verdaderamente global, por lo que un aumento de 5.000 millones de dólares respecto a los ingresos actuales me parece escaso”, afirmó la fuente consultada por The Guardian. Parece una oferta a la baja. No se tuvo en cuenta la evidente ventaja financiera que supondría una mayor expansión —más selecciones, Mundiales más frecuentes, más Mundiales de Clubes—, algo que exigirían los inversores“.

La UEFA también pidió una revisión exhaustiva de la gobernanza de la FIFA, además de amenazar con emprender acciones legales. La FIFA está intentando mostrar un frente unido a pesar de las mordaces críticas internas al plan de venta por parte de figuras destacadas como el secretario general, Mattias Grafström; el director de operaciones, Kevin Lamour; y Arsène Wenger, responsable de desarrollo del fútbol.

Infantino apareció junto a Grafström en un partido de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones Femenina entre Malaui y Zambia, celebrado el miércoles en Marruecos, tras asistir a unas reuniones de crisis en Rabat. A continuación, la FIFA emitió un comunicado en el que afirmaba que el presidente contaba con el apoyo total“ de la organización.

Este aparente apoyo indica que no habrá más disensiones dentro de la FIFA y que el impulso para el cambio tendrá que provenir de fuera de la organización. Se ha solicitado a la FIFA que haga declaraciones al respecto.