“La patria no se vende”. Así cantaron los fans argentinos de Rosalía que asistieron el martes a su tercer concierto de la gira Lux en Buenos Aires, en medio del debate sobre la extranjerización de la tierra en el país. “No se vende, la patria no se vende”, cantó el público del tercer y anteúltimo show de la cantante en el Movistar Arena.

La expresión se produjo en la previa del debate en el Senado de la Ley de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que en un primer momento incluía aumentar el porcentaje de extanjeros que podía comprar tierras en el país y que, ante la falta de consenso, terminó siendo retirado del proyecto original.

Ante el cántico del estadio entero, Rosalía agitó un pañuelo por encima de la cabeza, en señal de arenga. “Es que sos el mejor público, es innegable. Gracias por esta energía siempre tan arriba”, expresó la autora de Motomami que, sin embargo, no dio señales de comprender el trasfondo del cántico.

La ley vigente establece, entre otros puntos, que los extranjeros no pueden poseer más de un 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en la zona agropecuaria núcleo (centro-este de Argentina). El proyecto buscaba ampliar ese límite a un 25%. Las objeciones a la reforma también se centran en la falta de límites específicos a las compras de propiedades en zonas estratégicas, como fronteras, espejos de agua, glaciares o áreas ribereñas.

Con información de EFE