Cosquín 2027 anunció su programación: Trueno, Soledad, Abel Pintos, Luciano Pereyra y Q' Lokura, entre las figuras

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín dio a conocer este viernes la programación completa de su edición 2027, que volverá a combinar algunas de las principales figuras del género con artistas provenientes de otros universos musicales. Trueno, Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Los Tekis y Q' Lokura son algunos de los nombres que pasarán por la Plaza Próspero Molina entre el 23 y el 31 de enero.

La 67ª edición tendrá nuevamente nueve lunas y profundizará una apertura que el festival viene ensayando en los últimos años. Una de las principales novedades será la presencia de Trueno en la jornada de cierre. El músico urbano llegará al escenario mayor de Cosquín después de un año en el que volvió a acercarse a las músicas de raíz, entre otros proyectos, a partir de su participación junto a Milo J en La Jangada.

También llegará desde fuera de los límites tradicionales del folklore Q' Lokura, uno de los grupos más convocantes del cuarteto actual. Su actuación, prevista para el sábado 30, formará parte de la celebración de los 40 años de la llegada del género cordobés al festival: el antecedente se remonta a 1987, cuando el Cuarteto Leo se presentó en Cosquín.

La apuesta por ampliar el público tendrá incluso un correlato en la disposición de la plaza. Después de la experiencia de la última edición con la presentación de Milo J, durante las dos últimas lunas —sábado 30 y domingo 31— se retirará la mitad de las butacas de las plateas para aumentar el aforo de la Próspero Molina.

Entre las novedades internacionales estará además el debut en Cosquín de Los Jaivas. La histórica banda chilena, cuya música cruza desde hace más de medio siglo el rock con las tradiciones andinas y latinoamericanas, actuará el miércoles 27, en una jornada que también tendrá a Los de Imaguaré y Lázaro Caballero.

Los homenajes de Cosquín 2027

La programación tendrá varios homenajes a figuras fundamentales de la música popular argentina. Uno de los principales estará dedicado a Víctor Heredia, que celebrará sus 80 años sobre el escenario el mismo día de su cumpleaños, el domingo 24 de enero. Esa segunda luna incluirá también a Juan Fuentes, Natalia Pastorutti, Orozco-Barrientos, Los Nocheros y el Indio Lucio Rojas.

El miércoles 27, Los de Imaguaré festejarán sus 50 años de trayectoria con Nahuel Pennisi y Los Alonsitos como invitados. Al día siguiente será el turno de Zamba Quipildor, que celebrará seis décadas con la música en un espectáculo del que participarán Darío Volonté, el Coro de Cosquín y otros invitados.

Otro de los homenajes estará dedicado a Hugo Díaz, a cien años de su nacimiento. El sábado 30, su hija Mavi Díaz encabezará un espectáculo junto al armonicista Franco Luciani, José Colángelo, Peteco Carabajal, Las Folkies y el Ballet Oficial.

Esa misma noche, Peteco Carabajal y Horacio Banegas compartirán Las dos miradas, un encuentro entre dos referentes de la música santiagueña.

La programación incluye además Canción con Todos, que reunirá el lunes 25 a músicos de distintas generaciones: Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto y Patricia Sosa compartirán el escenario con Valentino Merlo y Natalie Pérez. La jornada tendrá como cierre a Luciano Pereyra.

El tango también tendrá su lugar. Raúl Lavié actuará junto a su quinteto durante la primera luna, mientras que Florián llegará en la jornada de cierre con el repertorio de Actos de gentileza.

De Soledad a Trueno: las nueve lunas

La apertura, el sábado 23, tendrá a Soledad Pastorutti como principal figura y contará además con Campedrinos —Consagración Cosquín 2026—, Tabaleros, Wara Calpanchay —Revelación 2026—, Raúl Lavié y Néstor Garnica, además de representantes del Pre Cosquín y una delegación de Perú.

El domingo 24 estarán Juan Fuentes, Víctor Heredia, Natalia Pastorutti, Yoel Hernández, Orozco-Barrientos, Los Nocheros y el Indio Lucio Rojas. El lunes 25 será la jornada de Canción con Todos, Guitarreros, Lucía Ceresani, Juanjo Abregú, Agustín Bernasconi, Christian Herrera y Luciano Pereyra, entre otros.

La cuarta luna, el martes 26, reunirá a Ahyre, Maggie Cullen, Mery Murúa, Cristian Capurelli, José Luis Aguirre y Abel Pintos.

El miércoles 27 será el turno de Los de Imaguaré, Malena Garnica, Ceibo, Manu Estrada, Los Jaivas y Lázaro Caballero. El jueves 28 estarán Nahuel Pennisi, Zamba Quipildor, Paola Bernal, Micaela Chauque, Leandro Lovato, Bruno Arias, Paquito Ocaño y Los Tekis.

Para el viernes 29 están anunciados Nombradores del Alba, Los 4 de Córdoba, Los Manseros Santiagueños, Yamila Cafrune, Cuti y Roberto Carabajal y Chaqueño Palavecino.

El sábado 30 llegará una de las noches más particulares de la edición, con Las dos miradas, de Peteco Carabajal y Horacio Banegas; el homenaje a Hugo Díaz; La Callejera, Destino San Javier, Adriana Rojas y Q' Lokura. También participarán delegaciones de Buenos Aires y Japón.

Finalmente, el domingo 31 cerrarán el festival Dúo Coplanacu, Carafea, Pachi Herrera, Fabricio Rodríguez, Radamel, Florián y Trueno, además de una delegación de España y la tradicional entrega de premios.