JD Vance prepara una visita a la Argentina y se reuniría con Javier Milei en noviembre

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, prepara una visita a la Argentina para noviembre, en medio del estrecho vínculo que mantienen los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump y con la expectativa de mantener una reunión bilateral con el mandatario argentino.

La llegada fue dada por confirmada por fuentes oficiales en Washington a medios argentinos, aunque desde la Casa Rosada fueron más cautos y señalaron que las conversaciones continúan abiertas. Según fuentes del Gobierno argentino, ya hubo una primera avanzada para organizar el viaje, pero todavía no están definidos la fecha exacta, la duración de la estadía ni el cronograma de actividades.

De concretarse, será la primera visita de Vance a la Argentina desde que asumió como vicepresidente y la de mayor rango de un funcionario estadounidense al país en casi una década. El último vicepresidente de Estados Unidos que llegó a territorio argentino fue Mike Pence, quien en abril de 2017 se reunió con el entonces presidente Mauricio Macri.

Aunque Vance y Milei todavía no mantuvieron una reunión bilateral formal, ambos coincidieron en octubre de 2025, cuando el Presidente argentino realizó una visita oficial a la Casa Blanca y se reunió con Trump.

La eventual llegada del vicepresidente estadounidense se producirá en un momento de fuerte acercamiento entre Buenos Aires y Washington, con una agenda que incluye asuntos comerciales, financieros, energéticos y de seguridad.

La relación entre ambos gobiernos tuvo durante los últimos dos años una intensa actividad diplomática. Milei convirtió el vínculo con Estados Unidos en uno de los ejes de su política exterior y realizó numerosas visitas a ese país desde su llegada a la Presidencia.

Ese acercamiento también tuvo expresiones económicas. En 2025, la administración Trump otorgó a la Argentina un paquete de asistencia financiera por US$20.000 millones, mientras que en marzo de este año el Tesoro estadounidense anunció un financiamiento cercano a los US$7.000 millones destinado a proyectos de infraestructura y a facilitar las exportaciones argentinas de materias primas, minerales y energía.

Más recientemente, Milei y Trump volvieron a coincidir en Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una reunión vinculada al denominado “Escudo de las Américas”, la iniciativa de seguridad regional promovida por Washington para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La posible visita de Vance coincidirá además con un noviembre de intensa agenda internacional para el Gobierno argentino: entre el 8 y el 11 de ese mes está prevista la visita al país del papa León XIV.

Por ahora, sin embargo, desde Balcarce 50 insisten en diferenciar las gestiones en marcha de una confirmación definitiva. La intención de concretar el viaje existe y las conversaciones ya comenzaron, pero todavía resta cerrar los detalles de una visita que, de realizarse, incluiría un encuentro entre Vance y Milei y constituiría un nuevo capítulo de la relación entre las administraciones argentina y estadounidense.