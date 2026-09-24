Milei, ante banqueros en Nueva York: “Si nuestro gobierno es reelecto, 2028 será el mejor año económico de la historia”

El presidente Javier Milei cierra este jueves su gira por Nueva York con una exposición ante unos 160 empresarios, banqueros y referentes financieros en The Economic Club of New York, una institución centenaria —fundada en 1907— por la que pasaron a lo largo de su historia varios mandatarios estadounidenses y líderes internacionales como Winston Churchill, Margaret Thatcher y Mijaíl Gorbachov. Ante ese auditorio, el mandatario adelantó las elecciones argentinas. “Si somos reelectos en 2027, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina”, pronosticó.

Milei sostuvo que la mejora prevista no se limitará al plano financiero: “No solo en términos financieros, sino también en economía real. Las inversiones en sectores ya van a gran velocidad. Como Vaca Muerta, la minería y la energía se van a acelerar rápidamente”, afirmó, y agregó que la Argentina “está creciendo a un ritmo vertiginoso”, con “27 meses seguidos” de expansión que, según dijo, “se reparte en todos los sectores de la economía” y “se va a reflejar de forma clara en los salarios”.

El Presidente buscó además despejar dudas sobre la estabilidad cambiaria y financiera de cara a las elecciones: “Les quiero decir que para el año que viene tenemos estabilidad segura”, aseguró, y detalló el nivel de reservas con el que, dijo, cuenta el Gobierno: “Hemos construido una bazuca de reservas, con el equivalente a 75.000 millones de dólares”. Según su desglose, esa cifra se compone de 20.000 millones de dólares comprados por el Banco Central desde las elecciones, 15.000 millones en posición de futuros, 20.000 millones del swap con Estados Unidos y otros 20.000 millones del swap con China, a lo que se sumarían la balanza comercial y el flujo de capitales del año próximo.

En ese contexto, el mandatario usó una de sus frases habituales para referirse a la incertidumbre política: “Estamos armados hasta los dientes para enfrentar el riesgo kuka, como llamamos al riesgo político. El año que viene nos convertiremos en el primer gobierno no peronista que logre la reelección desde el retorno a la democracia de nuestro país. Estamos convencidos de que si logramos cruzar el Rubicón, la Argentina tendrá su despegue definitivo”.

Milei también volvió a apuntar contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof. “El enano soviético estuvo diciendo pavadas acá ayer. Me refiero al gobernador de la provincia de Buenos Aires”, dijo ante los presentes.

De la actividad participaron, entre otros, el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas. Tras su exposición de unos veinte minutos, Milei respondió preguntas en un diálogo con el editor global de Bloomberg, John Micklethwait. Entre los oradores invitados este año por el Club figuran también el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent; el CEO de Goldman Sachs, David Solomon; el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el extitular de la Reserva Federal de Nueva York, entre otras figuras del establishment financiero internacional.