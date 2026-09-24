Máximo Kirchner propuso gravar la fuga de capitales y lo cruzó Michel: “No es con más impuestos”

El diputado nacional Máximo Kirchner presentó en las últimas horas un proyecto de ley que busca crear un gravamen sobre la fuga de capitales al exterior, con el objetivo declarado de generar recursos para provincias, municipios, salud, discapacidad, educación, medicamentos y la atención del PAMI. El legislador de Unión por la Patria precisó que la iniciativa “no tiene que ver ni con la tenencia ni con los ahorros de las personas”, sino puntualmente con quienes “deciden transferir sus ganancias en Argentina al exterior sin ningún tipo de contraprestación” para formar activos o ahorros fuera del país, sin que esos fondos se destinen a inversión productiva.

Según explicó Kirchner, la alícuota propuesta sería del 3% para transferencias hacia destinos con los que Argentina mantiene convenios de doble imposición o de alta tributación, del 2% en otros casos, y llegaría al 5% cuando el destino sea un paraíso fiscal. El diputado sostuvo que, de haber estado vigente durante 2025, el mecanismo le habría permitido al Estado recaudar unos 1.900 millones de dólares, y remarcó que, de aprobarse, sería el propio gobierno de Javier Milei —a través del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, y de las áreas a cargo de Sandra Pettovello y Mario Lugones, esta última con asignación específica en salud— el que administraría esos fondos. Kirchner enmarcó la propuesta como una respuesta al reclamo del Gobierno de recibir alternativas concretas de financiamiento: “Es un aporte para que el gobierno pueda contar con más recursos, ya que carece de la imaginación y la creatividad” para conseguirlos por otras vías, dijo Kirchner en la AM750.

La iniciativa recibió una respuesta de su compañero de bancada Guillermo Michel, diputado de UxP y extitular de la Dirección General de Aduanas durante la gestión de Sergio Massa al frente de Economía. A través de su cuenta de X, Michel planteó una perspectiva diferente sobre cómo debería encararse una reforma tributaria: “Una reforma impositiva no debe tener como único eje aumentar impuestos. Es necesario simplificar el sistema y formalizar la economía para ampliar la base imponible”, escribió, y detalló una serie de propuestas propias centradas en la simplificación antes que en la creación de nuevos gravámenes.

Entre sus planteos, Michel propuso un régimen “Simple” para las micro pymes, que reemplazaría el esquema actual de IVA y Ganancias por una tasa fija sobre un porcentaje de la facturación. Sumó también la reintroducción de la devolución de IVA en consumos con medios electrónicos —comenzando por los alimentos—, como forma de “personalizar” el impuesto y reducir su regresividad.

Un tercer punto de su propuesta apunta a eliminar Ingresos Brutos, al que describió como un tributo con “efectos económicos distorsivos” por acumularse en cada etapa de la cadena productiva, y reemplazarlo por una alícuota de IVA bajo un esquema dual que, según señaló, ya aplican India, Canadá y, más recientemente, Brasil. A eso agregó la necesidad de segmentar el costo de las cargas sociales según el tamaño de la empresa, de modo que una compañía con miles de empleados no tribute lo mismo que una pyme.

El último punto de la propuesta de Michel es de índole más estructural: impulsar un “PIX argentino”, en referencia al sistema de pagos instantáneos de Brasil, como infraestructura pública para favorecer la formalización de la economía y ampliar la base imponible. Según planteó, la medida tendría un efecto inmediato sobre el mercado de billeteras virtuales, al introducir un nuevo competidor con mejores costos y servicios que los actuales.