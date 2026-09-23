La expareja de Cerimedo declaró por las coimas en ANDIS y ratificó sus dichos sobre Karina Milei

La causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este miércoles un nuevo testimonio que vuelve a poner bajo la lupa al entorno más cercano de Javier Milei. La abogada boliviana Nadia Beller, expareja del consultor político Fernando Cerimedo, declaró ante la Justicia de su país y ratificó las acusaciones que había formulado públicamente sobre la presunta participación de Karina Milei en maniobras de corrupción dentro del organismo. Lo hizo con un chaleco antibalas, bajo un fuerte operativo de seguridad y después de haber sobrevivido a un ataque a tiros por el que Cerimedo permanece detenido en Bolivia.

La declaración se realizó por videoconferencia, duró cerca de una hora y fue solicitada por el fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación argentina. Beller estuvo acompañada por representantes del Ministerio Público boliviano y, al finalizar su presentación, confirmó ante los medios que había ratificado sus declaraciones anteriores. “Lo que hice fue ratificar lo que ya había dicho a la prensa argentina”, sostuvo.

La abogada había asegurado públicamente que Cerimedo, cuando todavía se desempeñaba como asesor del Presidente, le había contado que la secretaria general de la Presidencia estaba involucrada en hechos de corrupción. Sus dichos adquirieron una nueva dimensión después del ataque que sufrió el pasado 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, del que responsabilizó a su expareja. Ahora, esas afirmaciones quedaron incorporadas formalmente a la investigación que tramita en los tribunales federales argentinos.

Beller también aseguró que puso a disposición de la Justicia argentina el contenido de su teléfono celular, donde afirma conservar elementos que podrían resultar relevantes para la causa. “Todo lo que está en mi celular fue puesto a disposición del Ministerio Público argentino”, señaló. Los investigadores deberán determinar el contenido, la autenticidad y el eventual valor probatorio de los registros que puedan obtenerse del dispositivo.

La declaración representa un nuevo capítulo en una investigación que comenzó con la difusión de los audios atribuidos al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se describía un supuesto sistema de retornos vinculado a las contrataciones del organismo y se mencionaba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. La Justicia investiga si detrás de las compras y adjudicaciones de la agencia funcionó una estructura de funcionarios, empresarios y operadores externos que habría obtenido beneficios económicos mediante el direccionamiento de contrataciones y el cobro de coimas.

El testimonio que vuelve a apuntar al entorno presidencial

La incorporación de Beller al expediente se produce en un momento particularmente sensible para la investigación. Este martes, la Cámara confirmó el procesamiento de 19 involucrados en la causa, entre ellos Spagnuolo, y rechazó un planteo de la droguería Suizo Argentina que buscaba anular las actuaciones a partir de los cuestionamientos sobre la legalidad de los audios que dieron origen al escándalo.

La estrategia de algunas defensas apunta a sostener que la investigación depende de esas grabaciones y que, si se determina que fueron obtenidas de manera ilegal, el expediente debería quedar invalidado. Frente a ese planteo, Picardi buscó reunir otros elementos de prueba que permitan reconstruir las presuntas maniobras investigadas con independencia del material difundido públicamente.

En ese contexto adquiere relevancia la declaración de Beller. Su testimonio incorpora una nueva fuente de información sobre las conversaciones que Cerimedo habría mantenido en torno a las irregularidades de la ANDIS, aunque todavía resta determinar qué elementos concretos puede aportar para corroborar sus afirmaciones y establecer eventuales responsabilidades penales.

El propio Cerimedo ya había declarado como testigo en la causa. Bajo juramento, en septiembre de 2025, sostuvo que Spagnuolo le había contado personalmente, en distintas oportunidades durante 2024, sobre la existencia de presuntas maniobras de corrupción dentro de la agencia. Su declaración permitió incorporar al expediente el relato de una persona que aseguró haber recibido esa información directamente del entonces funcionario.

Ahora, su expareja afirma que Cerimedo también compartió con ella información sobre esas irregularidades y sobre la presunta participación de la hermana del Presidente. La coincidencia entre los distintos testimonios será uno de los aspectos que deberán evaluar los investigadores, junto con los registros y las comunicaciones que puedan incorporarse a la causa.

La Cámara, además, advirtió al confirmar los procesamientos que algunos de los mensajes detectados durante la investigación sugieren la posible existencia de “otros actores” por fuera del entramado de funcionarios, exfuncionarios, droguerías y operadores externos identificado hasta el momento.

El ataque a balazos y la detención de Cerimedo

La imagen de Beller declarando con un chaleco antibalas tiene detrás un episodio que todavía investiga la Justicia boliviana. La noche del 17 de agosto, la abogada fue atacada a tiros frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra al que, según su propio relato, había acudido alentada por Cerimedo para encontrarse con un supuesto informante.

Dos hombres vestidos como repartidores se acercaron en una motocicleta y uno de ellos le disparó tres veces. Beller resultó herida y debió ser trasladada a una clínica, donde permaneció internada. Antes de escapar, los atacantes le quitaron su teléfono celular.

Horas después, Cerimedo fue detenido por la Policía boliviana en el aeropuerto de Viru Viru. Beller lo acusó públicamente de haber estado detrás del ataque y la Justicia de ese país dispuso su detención preventiva. El consultor enfrenta allí una investigación por tentativa de feminicidio y otra por presunto enriquecimiento ilícito.

La abogada explicó este miércoles que había solicitado personalmente contar con protección durante su declaración. También aseguró que su relación con Cerimedo terminó después del ataque y descartó cualquier posibilidad de retomar el vínculo.

Para el fiscal Picardi, el nuevo testimonio abre la posibilidad de contrastar las declaraciones de ambos y examinar las comunicaciones que Beller afirma conservar. La investigación deberá establecer si esos elementos permiten avanzar sobre las maniobras ya identificadas o si aportan información sobre otras personas que pudieron haber participado del presunto circuito de corrupción dentro de la agencia.

PL/CRM