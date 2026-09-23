Burnham ratificó la postura británica sobre Malvinas: “Nos mantendremos firmes frente a cualquier amenaza”

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, ratificó la posición británica sobre las Islas Malvinas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, con un discurso contundente con el cual dejó claro que su administración defenderá los derechos de los territorios británicos de ultramar frente a “cualquier amenaza”.

“Nos mantendremos firmes ante cualquier amenaza y desafío a la supremacía de la ley, no solo de Rusia, sino también de otros, incluso donde amenacen los derechos de los territorios británicos a permanecer británicos, como las Islas Falkland”, afirmó.

Según constató la Agencia Noticias Argentinas, el premier británico enfatizó los desafíos de seguridad que enfrenta el país y sus aliados; al tiempo que avisó que la actual gestión británica continuará brindando recursos a la defensa, pero aclaró que no busca la confrontación.

Otro de los temas centrales de su elocución ante los líderes mundiales fue el abordaje de la guerra en Ucrania, sobre el cual el primer ministro aseguró que Inglaterra indicó que el objetivo es la “disuasión” del conflicto; y que estará prudente ante “posibles amenazas”.

El funcionario afirmó: “Trabajaremos incesantemente para construir nuestro poder duro, nuestra disuasión, pero no jugaremos el juego de Rusia. A diferencia de Rusia, no buscamos la confrontación, al contrario, estaremos preparados, pero no tendremos miedo, con los ojos abiertos pero la cabeza fría. No flaquearemos en defender a nuestro pueblo y a nuestros aliados”.

La mención sobre la disputa por el archipiélago con Argentina se da en un contexto de creciente tensión diplomática entre ambos países a raíz de la explotación de recursos naturales en las islas del Atlántico Sur.