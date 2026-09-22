Jorge Macri cuestionó a la jueza que falló contra el Régimen Penal Juvenil: “Esta sentencia está manchada de sangre”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó el fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3, que declaró la inconstitucionalidad del Régimen Penal Juvenil y anunció que pedirá su juicio político.

“Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, afirmó Macri.

El jefe de Gobierno porteño usó sus redes sociales para citar a La Nación con la noticia sobre la resolución de la jueza Laura De Marinis, quien declaró la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un menor de 14 años acusado por un robo en grado de tentativa.

El mandatario porteño sostuvo además que “la gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito”.

“No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”, agregó Macri al cuestionar la resolución judicial.

Para Macri, el fallo es “una barbaridad, una aberración”

Más tarde, en declaraciones a TN, Macri remarcó: “A mí me van a ver del lado de cuidar a la gente bien. Yo no voy a pedir disculpas ni perdón por defender a los porteños de bien. Y si eso requiere la discusión política con la Justicia, lo voy a hacer, porque la inmensa mayoría de la sociedad quiere vivir en paz”.

“Y esta lógica de justificar al delincuente es una lógica que no tiene más espacio, de lo que nos estamos olvidando es de la víctima. La jueza se lava las manos, es Pilato: no le importa la víctima ni el delincuente. Ella decidió no cuidar a nadie”, agregó.

El jefe de Gobierno porteño consideró que el fallo es “una barbaridad, una aberración” y sostuvo que “la jueza se extralimita”.

“Desgraciadamente, estamos acostumbrados a estos jueces que en lugar de respetar y hacer cumplir la ley, la quieren reinterpretar. Si quieren escribir leyes, tienen que ir al Congreso, tienen que ser diputados, senadores. Una vez que el marco legal está establecido, tienen que aplicar la ley”, afirmó.

Asimismo, indicó: “La jueza tiene contradicciones permanentes. Ella habla de que este delincuente está en una situación de indefensión, de riesgo, y lo vuelve a dejar en esa situación. Cuando la ley que se aprobó, justamente, permite que haya medidas de cuidado para el chico, podría ser desde tareas comunitarias, hasta medidas de cuidado y de tratamiento. No es que si ella lo declara culpable, sí o sí tiene que ir detenido”.

“Esta ley tiene herramientas que le dan a esta jueza, si realmente le importa al chico, la posibilidad de protegerlo. La jueza deja a la sociedad en indefensión, porque acaba de dejar a un delincuente en libertad y deja a ese chico en la indefensión en la que ella misma describe: no hay racionalidad alguna. Nadie dice que a este chico haya que mandarlo a Guantánamo, pero el mensaje de no tener consecuencias frente a lo que hacés... yo no entiendo en qué parte ella está actuando como adulta”, señaló el mandatario porteño.

Jorge Macri anticipó que pedirá “un juicio político” contra la magistrada porque se trata de “un listado de barbaridades”, al tiempo que reveló que instruyó en ese sentido “al ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia”.

“La jueza dice, ´Acá hay una ley, pero yo no la voy a aplicar´. Por eso vamos a pedir el juicio político porque la jueza no está cumpliendo con la ley. Veremos quién levanta la mano y quién no para el juicio político. Lo bueno de esto es poner en blanco sobre negro y saber quién se para del lado de los delincuentes y quién se para del lado de los porteños de bien. Además, vamos a apelar. Y es una gran oportunidad para discutir qué tipo de jueces queremos”, remarcó.

Para el jefe de Gobierno, “parece que buscan notoriedad en la defensa de un garantismo, quedar bien, tratar de jugar para su propia tribuna”.

“Acá hay una clara intencionalidad y un sesgo político que pone siempre al delincuente como víctima. Viven en el reino del revés”, añadió.

Por último, afirmó que “si es como ella dice, que un chico tiene una adicción, que por eso comete delito, que no tiene más remedio, entre comillas, como ella trata de citar, que cometer delito para sostener esa adicción, que es un problema de salud mental, con más razón debería tomar una medida de cuidado”.

“Si ella sabe que ese chico está en riesgo, es una locura que lo deje en libertad para que siga cometiendo delitos. Y, de nuevo, ojo, que este chico puede volver a salir, puede no haber un policía justo en la esquina, puede robar y, efectivamente, terminar cometiendo ese delito. Este caso se impidió porque había un policía cerca, pero este chico puede llegar a lastimar, dañar a alguien. La jueza se olvida justamente de la víctima, dice que apenas sufrió un estrés y el delito no llegó a ocurrir. ¿Por qué no llegó a ocurrir? Porque el señor corrió y porque vio un policía cerca, o sea, que haya policía se transforma en un problema”, concluyó.